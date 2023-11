Passante e Lotto Zero. L’attuale fase di lavori termina a inizio 2024

Dureranno fino all’inizio del 2024 i lavori in tangenziale del cosiddetto ‘Lotto Zero’ del Passante, cantieri propedeutici al grande allargamento che dovrebbe arrivare, secondo il cronoprogramma attuale, tra la fine del 2024 e l’inizio del 2025. Sul Carlino di ieri è stato erroneamente annunciato che i cantieri si sono allungati di una settimana in più, derogando a un precedente termine dei lavori. Un’imprecisione della quale ci scusiamo, quella che va a concludersi domani è soltanto una prima fase, i cantieri che dureranno fino al 28 novembre fanno parte di una nuova tranche e altre seguiranno per alcune settimane. Il Comune, su indicazione di Autostrade per l’Italia, indicherà passo passo e nel dettaglio i lavori che si andranno a eseguire.

Questo il riassunto della nuova fase, i mezzi sono al lavoro per la realizzazione di 15 nuovi varchi tra le carreggiate autostradali e tangenziali.

Tra l’allacciamento A1-A14 e quello A14-A13 sulla A14 in direzione Sud, il tratto sarà chiuso dalle 22 del 22 novembre alle 6 del 23 novembre. Tra lo svincolo 4 e lo svincolo 5 della tangenziale in direzione Sud, tratto chiuso sempre dalle 22 del 21 novembre alle 6 del 22 novembre. Tra lo svincolo 5 e lo svincolo 6 della tangenziale in direzione Sud, invece, il tratto ineressato dai lavori sarà chiuso dalle 22 del 20 novembre alle 6 del 21 novembre. Tra lo svincolo 5 e lo svincolo 6 della tangenziale in direzione Sud, tratto chiuso dalla mezzanotte del 23 novembre alle 6 del 24 novembre. Tra l’allacciamento A14-A13 e Bologna San Lazzaro sulla A14 in direzione Sud, tratto invece chiuso dalle 22 del 24 novembre alle 6 del 25 novembre. Proseguendo sul percorso della complanare, tra lo svincolo 6 e lo svincolo 7bis della tangenziale in direzione Sud e lo svincolo del raccordo A13-tangenziale in direzione Sud, tratto chiuso dalle 22 alle 6 per tre notti dal 25 novembre al 28 novembre. Infine allo svincolo 7 in entrata verso San Lazzaro in direzione Sud, chiusura permanente dalle 22 del 25 novembre fino alle 6 del 28 novembre.