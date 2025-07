Passante, giorno della verità. De Pascale e Lepore a Roma. Summit con Salvini e Aspi

L’atteso summit al ministero delle Infrastrutture sul Passante Possibile (copyright di Michele de Pascale) sarà oggi pomeriggio. Il vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini ha, infatti, invitato il presidente della Regione, il sindaco Matteo Lepore e Aspi "per fare il punto della situazione sul nodo di Bologna".

E oggi a Roma ci sarà una folta delegazione dal nostro territorio: de Pascale, l’assessora regionale alle Infrastrutture Irene Priolo e il dg a Cura del territorio e Ambiente Paolo Ferrecchi; poi il sindaco, l’assessore Michele Campaniello e alcuni tecnici comunali. Un incontro che mira a fare il punto su un’opera di cui si dibatte da 30 anni e che, oggi, è ferma al ’lotto zero’. Da qui, servono nuove soluzioni, come emerso dal primo faccia a faccia del 23 giugno tra Salvini e il nuovo ad di Autostrade Arrigo Giana. "L’obiettivo è trovare una soluzione efficace, più rapida e di minor impatto ambientale, economico e sociale", è la sintesi licenziata al termine del summit. Che tradotto, significa: Passante di Mezzo quasi defunto. Colpa di costi quadruplicati (si aggira, a oggi, attorno ai 3 miliardi di euro), soprattutto, tant’è che lo stesso de Pascale, in un’intervista al ’Carlino’, ha aperto a "piccole modifiche all’opera" purché si vada avanti.

Resta da capire, se il Passante di Mezzo non s’avrà da fare, quale sarà la nuova infrastruttura sostenibile secondo Mit e Aspi. E, soprattutto, se oggi già qualcosa del nuovo progetto trapelerà, visto che le opere green volute dal sindaco Lepore in tandem con l’ala sinistra di Coalizione civica paiono a rischio. Per ora filtra qualche ipotesi, con il Passante di Mezzo che rischia di trasformarsi in Passante... dimezzato. Si vocifera, infatti, che potrebbe essere riesumato il ’Passante evoluto’ dell’ex ministro M5s Danilo Toninelli che puntava a un allargamento della tangenziale, senza toccare l’autostrada. L’altra idea è l’opposto: allargare l’autostrada, senza toccare la tangenziale. Terza strada: limitarsi a rifare i ponti, intervenendo solo sui nodi più complicati. Un lodo, quello degli interventi tampone, perorato dal capogruppo alla Camera di FdI, Galeazzo Bignami, per poi rilanciare il Passante Sud. La Lega, capitanata da Lucia Borgonzoni, invece, si schiera al fianco di Salvini "per una soluzione meno cara e più veloce", ma senza dimenticare la pazza idea del Passante interrato. Il Pd non molla e chiede di non toccare le "opere di compensazione".

ros. carb.