Passante, il Comune: "O si parte o faremo causa"

Se davvero i cantieri del Passante non dovessero partire, il Comune è pronto a valutare "tutte le strade possibili, compresa quella giudiziaria". Ad annunciarlo è l’assessore alla Nuova mobilità, Michele Campaniello, rispondendo ieri in Question time a Claudio Mazzanti (Pd). "Noi stiamo continuando a sollecitare il ministero per avere una risposta definitiva su quando verranno eseguiti i lavori", afferma Campaniello, ma "non ci ha risposto ancora formalmente rispetto alle tempistiche. Io il tema del ‘se’ lo escluderei dal tavolo, perché finché non ci verrà detto esplicitamente resta solo una cronaca giornalistica o una discussione politica, dato che la parola autorevole resta del ministro delle Infrastrutture e dei trasporti", Matteo Salvini, "che finora non ha messo in discussione la realizzazione delle infrastrutture, a differenza di altri esponenti di altri partiti politici della della maggioranza".

Quindi, prosegue l’assessore, "quale sarà la sorte del passante ce lo dovrà dire Salvini. È chiaro che noi non resteremo alla finestra nel caso in cui non dovessero eseguirsi i lavori, perché il lotto zero è già partito e interventi importanti e impattanti per la città sono già stati eseguiti, quindi se il cantiere poi non si dovesse realizzare sarebbe un evidentemente problema". Di conseguenza, "mi aspetto una levata di scudi da parte di tutti i cittadini rispetto a un’ipotesi di questo genere – prosegue Campaniello – e se le cose non dovessero andare come da accordi presi con il ministero si valuteranno tutte le strade possibili, compresa quella giudiziaria, perché sarebbe evidente il danno alla nostra amministrazione".

Nel frattempo, "stupisce la discussione sull’argomento, perché siamo partiti con un’infrastruttura di interesse nazionale e ne stiamo discutendo come se riguardasse soltanto il Comune di Bologna", riflette l’assessore. Restano però "importanti opere di mitigazione che abbiamo concertato per la città e che insistiamo vengano realizzate – chiarisce – per attutire l’impatto di un’infrastruttura che già esiste e che già vede circa 80 milioni di passaggi di auto sul tratto cittadino. Quindi abbiamo bisogno anche delle opere di mitigazione, e che ognuno porti avanti gli impegni che ha assunto con l’altro".