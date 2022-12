Passante, il tira e molla Regione e Comune: "L’opera non si tocca"

Paolo Rosato

Il Passante? Va dritto per la sua strada, sul punto sono più che d’accordo Comune e Regione, dopo che Fratelli d’Italia ha incontrato Autostrade a metà dicembre, criticando poi nuovamente l’utilità e l’impatto dell’opera sui cittadini. "I lavori di preparazione per il Passante sono già partiti e i cantieri veri e propri prenderanno il via nel secondo semestre del 2023 – ha spiegato ieri Andrea Corsini, assessore regionale ai Trasporti –. Non vedo particolari ostacoli in questo momento". Se poi si vogliono aggiungere altre opere "noi siamo disponibili, purché non si modifichi o rallenti il progetto. Sappiamo che c’è quest’interlocuzione tra il viceministro Bignami e Aspi sulla bretella Reno-Setta e su un altro asse che arriva a Molinella – continua –. Nessun problema, basta ce non si tocchi il resto". Per quanto riguarda il green, "abbiamo inserito all’interno del progetto tutte le integrazioni di carattere ambientale concordate con Autostrade". Al momento, però, nero su bianco c’è solo la prima fase del progetto. La seconda, che riguarda tutte le migliorie verdi, "abbiamo detto che l’avremmo definita quando sarebbe partito il cantiere, lo faremo". In linea Valentina Orioli, assessora comunale alla Nuova Mobilità. "Mi stupisce sentire qualcuno dire che mancano le opere, lavoriamo senza problemi con Autostrade – ha spiegato Orioli –. Le opere ci sono e stiamo facendo un lavoro estremamente approfondito sul progetto esecutivo, che ha qualche migliaio di elaborati. E il prossimo anno si parte".

Risponde a tono però Marta Evangelisti, consigliera regionale di Fratelli d’Italia che aveva raccontato alla stampa proprio l’ultimo confronto con Autostrade. "Corsini dovrebbe farsi una ragione del fatto che siamo noi al governo. E che quindi decidiamo in autonomia – sottolinea Evangelisti –. Rispetto al Passante ribadiamo che si tratta di un progetto sbagliato, e rispetto alla fase 2 che dovrebbe essere quella migliorativa oggi abbiamo solo una dichiarazione di intenti, nulla di più". Insomma Fd’I fino all’ultimo proverà a migliorare la traiettoria di un treno in corsa che per il partito di Giorgia Meloni non sarebbe mai dovuto partire. "Si tratta di un’idea cattiva – aggiunge Evangelisti –, e il fatto che l’abbia avuta il Pd non la rende certo migliore. Traspare dalle parole di Corsini una certa convinzione che l’opera sia la migliore possibile, che di meglio la città e la sua provincia non potessero ottenere. Noi contro questo Passante continueremo a batterci".