Passante in ritardo, il caso. Autostrade, la partita dei costi. Comune e Regione preoccupati

Il Passante continua a ritardare. E’ doppio il fronte che lo frena: da una parte c’è l’approvazione del progetto definitivo, dall’altra c’è l’aggiornamento del Pef, il piano economico finanziario di Autostrade per l’Italia, che entro la primavera deve essere bollinato e approvato con il ministero dei Trasporti. Dentro c’è il Passante, con i suoi 2 miliardi di euro di costo complessivo, assieme alla Gronda di Genova e altri 38 miliardi di euro di grandi opere. Due binari diversi sui quali il vagone dell’allargamento della tangenziale e della autostrada sta andando a passo d’uomo, perché i costi sono aumentati (dall’asfalto alle materie prime, passando dalle copiose modifiche chieste da Palazzo d’Accursio come pegno elettorale da offrire a Coalizione civica) e trovare il giusto equilibrio sulle coperture finanziarie (del complessivo) non è semplice. Non c’è quindi solo il famoso progetto definitivo, approvato dalla società Rina Check e ancora in mano ad Aspi, ad aver bisogno di una spintarella. C’è anche una partita più grossa, quella legata all’aggiornamento del Pef e al rapporto tra Gronda e Passante (qualcuno sussurra che il ministro Matteo Salvini starebbe temporeggiando), con valutazioni sulle priorità di intervento che starebbero facendo passare la crisi dell’ottavo anno alla grande opera nata – a sorpresa – a inizio 2016.

"Quando un’opera sembra in anticipo sul suo tempo, è vero invece che il tempo è in ritardo rispetto all’opera", scrisse Jean Cocteau. Otto anni fa, il fu Passante di mezzo, oggi riverniciato ‘di nuova generazione’, qualcuno potrebbe dire che fosse in anticipo. Almeno sui guai.

Costava poco più 600 milioni di euro, con le opere di adduzione e l’allargamento in sede, il grande parco verde sopraelevato in San Donato e un primo pacchetto di mitigazioni ambientali. Poi il progetto è stato rivoltato come un calzino dai Cinque Stelle, poi rianimato dal Pd e riadattato. Oggi il ministero di centrodestra lo sta portando avanti, ma con un costo ben diverso, quasi quadruplicato. Come noto, a mancare è ancora la dichiarazione di pubblica utilità, per far sì che Autostrade possa intervenire sui terreni privati espropriati. L’operazione di ‘bonifica’ su queste grandi interferenze durerebbe un annetto, quindi si può quasi dire addio all’ipotesi di una partenza dei grandi cantieri entro quest’anno, il 2024.

Inutile parlare adesso del 2025, bisognerà prima avere la certezza che entro i primi sei mesi di quest’anno si sblocchi il definitivo, si approvi l’esecutivo (il cui iter sta viaggiando in parallelo per non perdere tempo) e che soprattutto il Passante venga confermato nella sua interezza nel nuovo Pef. L’opera viene sostanzialmente finanziata con gli introiti tariffari e con la parte ministeriale delle concessioni (scadenza 2038). Tutto si deve tenere. In ogni caso, è noto l’impegno che Roberto Tomasi, amministratore delegato di Aspi, ha assunto nel portarlo avanti, l’ad l’ha sempre considerato un’opera strategica per tutto il Paese. Anche la Regione e il Comune ci hanno puntato con forza. Sia viale Aldo Moro sia Palazzo d’Accursio, però, restano molto preoccupati, si teme che ulteriori ritardi possano mettere in discussione tutta l’infrastruttura.