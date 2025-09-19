Passante, incontro a metà ottobre: si tratta sulle opere di adduzione

Bologna, 20 settembre 2025 – Il Passante Possibile entra nel vivo. Dopo l’addio al Passante di mezzo, ministero delle Infrastrutture, istituzioni e Autostrade si rivedranno per trovare la quadra a metà ottobre a Roma. E per ’vedere’ le prime carte del progetto, ridimensionato rispetto al precedente. E nelle ’carte’, di sicuro, vanno considerate le opere di adduzione e quelle green, di mitigazione ambientale, che vanno in tandem con il Passante. Un tema questo che sarà sul tavolo, argomento principe di trattativa. Un punto di caduta, tra governo, Aspi, Regione ed enti locali, per portare a casa più opere di adduzione possibile, è ’spalmarle’ in due tranche. Mettendo nel primo pacchetto di opere quelle imprescindibili per migliorare il flusso del traffico, analizzato a oggi, anche con il ritorno a scuola. “Del resto, all’ordine del giorno del summit non ci sarà solo il Passante, ma tutto il nodo di Bologna, che comprende l’A13, l’A14 e anche tutte le opere di adduzione su cui avevamo trovato un’intesa. Da qui – spiega l’assessora regionale alle Infrastrutture, Irene Priolo – inizieremo a ragionare su che cosa si salva rispetto all’ampliamento dell’A13 e il nodo di Funo e alle opere di adduzione che devono migliorare la fluidificazione del traffico”.

Per la Regione, insomma, è necessario che la nuova opera, benché ridimensionata nei costi e nei tempi, possa ’durare’ nel tempo e possa aiutare anche in futuro a risolvere le criticità del traffico di questo snodo fondamentale. Da qui, l’importanza di vedere e analizzare i dati trasportistici. Se, infatti, si farà solo l’allargamento della tangenziale, come pare, l’importante, insiste Priolo, “è che non si facciano passi indietro relativamente alla sicurezza e che fra cinque anni non si torni al punto di partenza”. Morale: l’intervento deve avere lo sguardo lungo.

Di fronte a un aumento dei costi importante (il Passante di Mezzo era arrivato a quota 3 miliardi), oggi il nuovo progetto sarebbe più sostenibile anche da un punto di vista economico.

“Con il Passante ottimizzato – spiega Priolo – non è più necessario demolire e ricostruire tutti i ponti, avendo quindi un risparmio significativo”. Da qui, portare a casa le opere compensative potrebbe essere meno complicato. Ma prima, “il governo deve battere un colpo”, insiste l’assessora, così da dare il via libera al Pef, il Piano economico finanziario di Autostrade, che comprende il piano infrastrutturale del Paese, Passante compreso.