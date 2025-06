Passante di Bologna, arriva lo stop. Salvini e l’ad di Autostrade: “Ora una soluzione più rapida ed economica”

Bologna, 23 giugno 2025 – Qualcosa si muove (anzi, si ferma) sul Passante. Dopo mesi di stallo, oggi al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti c’è stato l’incontro tra il ministro Matteo Salvini e il nuovo amministratore delegato di Autostrade Arrigo Giana (che ha preso il posto di Roberto Tomasi). Al centro del colloquio – riferisce il Mit – la situazione del nodo di Bologna: “L’obiettivo è trovare una soluzione efficace, più rapida e di minor impatto ambientale, economico e sociale”.

Passante di Mezzo a Bologna: l'incontro al ministero tra Salvini e Aspi potrebbe essere la parola 'fine' a un progetto di cui si parla da anni e i cui costi sono intanto quadruplicati

Il summit arriva dopo che il dibattito sull’opera, ferma al lotto zero e con costi quadruplicati (si aggira, a oggi, attorno ai 3 miliardi di euro), aveva ricominciato a interessare le diverse parti politiche. Con il centrosinistra in pressing per andare avanti e il centrodestra pronto a cambiare strada, rispetto al Passante di Mezzo, con FdI che ha rilanciato il Passante Sud e la Lega locale quello ‘di Sotto’, interrato. Il Carroccio, comunque, da sempre si è detto contrario al Passante di Mezzo, con la sottosegretaria Lucia Borgonzoni tra le più convinte a criticare “un’opera mastodontica che avrebbe bloccato la città”.

“La Lega Bologna apprezza l’impegno del ministro Matteo Salvini che sta valutando una nuova soluzione per il Passante di Bologna, più rapida da realizzare, meno invasiva per il territorio e maggiormente rispondente alle esigenze dei cittadini bolognesi – così la senatrice bolognese con il deputato Davide Bergamini, commissario della Lega a Bologna, il segretario del Carroccio in Emilia Matteo Rancan e il capogruppo in consiglio comunale Matteo Di Benedetto –. Il progetto originario è obsoleto ancor prima di essere avviato e comporterebbe tempi e costi di realizzazione eccessivi, con impatti significativi sulla città e i suoi abitanti. La proposta di una soluzione alternativa nasce dall’ascolto della voce dei bolognesi, che chiedono risposte concrete per risolvere le criticità del traffico senza subire ulteriori disagi durante i lavori. Inoltre è necessario ridurre l’impatto ambientale e quindi sulla salute delle persone, cosa che a sinistra non interessa. Altro che le idee fantasiose e strampalate di certa sinistra, abituata solo a distruggere e mai a costruire. Non voli di fantasia, ma progetti realizzabili ben piantati nella realtà. Siamo certi che il vicepremier Salvini, con pragmatismo, saprà individuare una soluzione innovativa e funzionale, capace di dare il via ai lavori in tempi brevi, migliorando la viabilità e garantendo il minor impatto possibile sulla vita quotidiana dei cittadini. Bologna merita un’infrastruttura moderna ed efficiente, e la Lega è al fianco dei bolognesi per raggiungere questo obiettivo”.

Domenica, intervistato dal Carlino, era stato il governatore Michele de Pascale a rimettere sul tavolo la questione dell’infrastruttura: in primis, per chiedere a Salvini un incontro sul tema, in seconda istanza per aprire a eventuali “modifiche che possano rendere l’opera finanziariamente sostenibile”.

Quali modifiche, chiaramente, dovranno eventualmente essere proposte dal tandem ministero-Aspi, ha sottolineato il presidente dell’Emilia-Romagna. Tra le ipotesi, paventata dall’uomo forte dei meloniani, il bolognese Galeazzo Bignami, capogruppo alla Camera ed ex vice di Salvini al Mit, anche quello di ‘ridimensionare’ l’opera del Passante con un “mini-intervento” che possa intanto superare lo stallo del lotto zero. Un’idea, però, già bocciata da de Pascale.