Passante interrato a Bologna, l’architetto Tagliaventi: “Tutto il mondo costruisce tunnel”

Bologna, 28 maggio 2025 - Il Passante di Mezzo rischia di diventare “lettera morta“ (copyright del governatore Michele de Pascale ieri durante l’Assemblea di Confindustria all’EuropAuditorium). E il centrodestra va in ordine sparso con il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Galeazzo Bignami che lo affossa (“non è la soluzione”) e la Lega che lancia il Passante interrato, con sopra un boulevard alla parigina. Temi di cui si parlerà giovedì 29 maggio, alle 17, al Centro Costa di via Azzogardino 48 all’evento sulla mobilità organizzata dal forzista Manes Bernardini. Ospite, l’urbanista e architetto Gabriele Tagliaventi, professore all’Università di Ferrara, che parlò dell’ipotesi di un tunnel sotto l’attuale tracciato del fascio autostradale già nel lontano 2016.

Passante Nord, Sud o di Mezzo: le mappe a confronto

Non crede che quella della Lega sia una ‘pazza idea’?

"Più che pazza idea, direi che è un’idea banale, visto che da 35 anni lo stanno facendo in tutto il mondo. Il progetto del Passante interrato l’abbiamo redatto al Laboratorio Civiarch dell’Università di Ferrara nel 2016 e presentato in Cappella Farnese in occasione del convegno organizzato dai Comitati contro il Passante alla presenza delle allora assessore Valentina Orioli e Irene Priolo".

Non la sorprende che l’idea sia tornata in auge?

"No, perché questo tipo di proposta è portata avanti da tutti. Dal punto di vista ambientale, del resto, nessuno vuole l’autostrada dentro la città perché inquina. Un progetto di un tunnel interrato farebbe guadagnare imprenditori, cittadini e pure il Comune che avrebbe 650 ettari di territorio già urbanizzato libero, dove costruire case e impianti sportivi".

In questo modo, però, non si torna indietro col progetto?

"No, si va avanti. Bologna è rimasta dentro un parco a tema con i dinosauri: pensa di allargare autostrade quando da 30 anni si demoliscono. Una follia. Di Passanti interrati ne vediamo in tutto il mondo. Dal primo, a Boston, a San Francisco. Ma anche Seattle, Montreal, Toronto. In Europa, c’è la vicina Nizza mentre Madrid ha interrato 54 chilometri di autostrada...".

Ma così i costi non lievitano?

"I 54 chilometri di Madrid sono costati 6 miliardi di euro, basta fare le proporzioni con Bologna, il cui tracciato interrato sarebbe di soli 12 chilometri".

Quindi i costi sono ridotti, rispetto ai 3 miliardi previsti?

"Direi che potrebbero essere leggermente inferiori, ma creando un business dieci volte superiore".

Lei oggi sarà a un evento di Forza Italia e difende l’idea della Lega. C’è chi dice che lei è l’architetto della destra...

"In realtà vado dove mi invitano. Non mi interessa se a dire cose folli è Matteo Salvini o Matteo Lepore. Non ho alcuna tessera di partito".