Passante, la corsa contro il tempo. Lepore: "Ci dicano quando parte"

"Siamo ansiosi di partire presto. Per ora comincia il ‘cantiere zero’, un modo simpatico per dire che il vero cantiere del Passante ancora non sanno quando partirà". Matteo Lepore è in attesa alla fermata del Passante, ieri l’ha ribadito a margine della conferenza stampa della ‘Città 30’ e della Garisenda. Cantieri importanti, per carità, ma nulla riveste un vero ruolo da perno del traffico come il Passante. E Lepore ha di nuovo richiamato in qualche modo l’attenzione del ministero dei Trasporti. In maniera più soft di giovedì scorso, ma il punto è sempre lo stesso: ok i cantieri propedeutici che arrivano in tangenziale (da ieri sera fino a lunedì), ma per la data dell’allargamento vero e proprio si balla ancora al buio.

"Avere la data vera di partenza del cantiere – ha spiegato ieri il sindaco – significa anche avere la conferma di tutte le opere che il governo e Autostrade si sono impegnati a fare per tutelare la solute dei bolognesi e la mobilità pubblica". Avere il progetto definitivo, insomma, "significa avere il parco Nord che diventa verde, significa avere 240 ettari di verde, significa avere la copertura dei Passante e i pannelli fotovoltaici. Col ‘cantiere zero’ vediamo l’allestimento del cantiere preparatorio, questa è una cosa molto importante, ma manca la data definitiva – ha ribadito Lepore –. Se sentirò Salvini? Io sono sempre a disposizione del governo per lavorare insieme".

A oggi non ci sono in calendario nuovi summit al ministero dei Trasporti, ma intanto da ieri sera si lavora dall’altezza delle uscite 4bis e 5 per sfondare gli spartitraffico. Quanto a cosa sta succedendo dietro le quinte, il Mit fa sapere che Lepore "sbaglia destinatario" riguardo alle lamentele. Perché, filtra dal ministero, ora la palla è in mano ad Autostrade. A seguito della norma che ha tolto il passaggio al Consiglio superiore dei Lavori Pubblici, serve solo il bollino di una società esterna e Aspi dovrebbe completare la relazione di validazione a breve, probabilmente in questi giorni. L’adeguamento del progetto definitivo dovrebbe esserci quindi entro il 30 novembre, assieme alla trasmissione al Mit. Il ministero a quel punto potrebbe dichiarare la pubblica utilità dell’opera tra la fine di quest’anno e l’inizio del prossimo. Al netto del rimpallo sulla responsabilità dei ritardi, se tutto andasse così il Passante potrebbe riuscire a cantierare davvero tra la fine di questo e l’inizio del 2025.