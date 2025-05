Passante, Lepore minaccia cause: "Se non si farà, chiederò i danni"

"Se il Passante non si farà, chiederò i danni al ministero e ad Autostrade". Non usa mezzi termini il sindaco Matteo Lepore, intervenuto sullo stallo dell’infrastruttura l’altra sera durante un incontro con i residenti del quartiere Borgo-Reno. Oltre ai cantieri del tram, la zona vive anche i problemi legati proprio all’asse tangenziale-autostrada, che attraversa Borgo Panigale in sopraelevata. Durante il Consiglio di Quartiere, i cittadini invocano infatti la messa in sicurezza del terzo tronco autostradale. "Hanno messo delle reti da pesca perché cadono dei pezzi dal cavalcavia – racconta un residente di via Panigale –, abbiamo anche segnalato alla polizia stradale il rumore assordante che viene dai giunti del ponte, ogni volta che passano camion e bisarche".

Lepore condivide le preoccupazioni dei cittadini: "Ho scritto una lettera a ministero e Autostrade un mese fa proprio sulla sicurezza del terzo tronco. Stiamo aspettando da tre anni il via libera al Passante. Il progetto è stato approvato in Conferenza dei servizi, è partito il lotto zero, sono stati fatti alcuni espropri e le ruspe sono accatastate nei cantieri, ma Governo e Autostrade non vogliono fare il Passante. Non si può andare avanti così. Quelli sono tre miliardi di euro dei bolognesi, se si vogliono spostare altrove i cittadini lo devono sapere".

Nel progetto del Passante, ricorda il sindaco, è previsto l’intervento anche su "tre viadotti considerati non sicuri. E allora perché – domanda Lepore – invece di fare proposte mirabolanti o buttare la palla in tribuna, non intervengono su quelli?".

Per questo, avverte il sindaco, se il Passante salta "non solo chiederò i danni a ministero e Autostrade, ma chiederò anche che il Governo si prenda la responsabilità di tutti gli incidenti che accadono in quel tratto. Qui si scherza con la vita dei cittadini. Io stesso, il mese scorso, ho assistito a un incidente: una macchina è volata di sotto per 20 metri perché ha urtato un new jersey in un punto troppo stretto per i lavori. Il Governo deve dare risposte". La mancata realizzazione del Passante, ricorda peraltro Lepore, impatta anche sul progetto del tram. Perché senza quell’opera "non si fa l’intervento sul ponte di San Donato, quindi non possiamo far arrivare il tram al Pilastro".

Di tutt’altro avviso l’opposizione: "È giusto che il Governo accenda i riflettori su questa partita – dice Manes Bernardini, responsabile dei dipartimenti di Forza Italia per l’Emilia-Romagna –. È un investimento stratosferico di risorse pubbliche su quella che è una risposta sbagliata a un problema vero". Per gli esperti schierati da FI, cioè gli architetti Claudio Bertolazzi e Gabriele Tagliaventi e l’ingegnere Massimo Kolletzek, il Passante è la "peggiore delle soluzioni possibili" e comunque "non si farà mai".