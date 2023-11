Passante, Lepore pressa il ministero. Bignami: “Il sindaco deve studiare, questo governo ha snellito l’iter”

Bologna, 11 novembre 2023 – Nuove scintille tra il sindaco Matteo Lepore e il viceministro delle Infrastrutture Galeazzo Bignami. La miccia, questa volta, non è tanto il posizionamento politico (agli antipodi), ma il Passante. Le parole del primo cittadino all’incontro con gli artigiani di Cna di giovedì, sull’allargamento di tangenziale e autostrada, ha fatto sobbalzare sulla sedia il meloniano.

"Sono preoccupato per il Passante, siamo in forte ritardo", ha detto Lepore, pressando il ministero a causa del mancato "via libera del Consiglio superiore dei lavori pubblici sul progetto. Un’incognita vera...".

Peccato che il famoso Consiglio dei lavori pubblici di cui parla il primo cittadino, di fatto, non sia più l’organo preposto al controllo in contesto autostradale. Da qui, la replica di Bignami: "Il sindaco dovrebbe studiare prima di parlare. In realtà proprio il governo, con il decreto Omnibus di agosto, poi convertito nella legge 136 del 2023, ha voluto snellire l’iter. E per evitare che molti progetti si fermassero – visto che proprio con il governo Meloni si stanno sbloccando moltissime opere – ha deciso che il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici per il Passante e altre infrastrutture strategiche (come la Gronda di Genova) non sia più necessario".

Tradotto: il Mit (il ministero del Trasporti) non sta ritardando le grandi opere, ma ha fatto una legge per velocizzare il percorso autorizzativo delle opere ritenute strategiche da Aspi e di cui l’iter era già concluso, di fatto togliendo il vaglio del Consiglio che rischiava intoppi. Arrivati a questo punto, "Lepore non deve chiedere a noi lo stato di avanzamento del Passante, ma ad Autostrade o alla Regione. Sono molto sconfortato che un sindaco non conosca le leggi...".

Il nuovo iter prevede la validazione del progetto da parte di un ente terzo scelto da Aspi (già identificato) che poi verrà trasmesso al Mit per l’approvazione finale. Autostrade, dalla sua, sottolinea come il ‘Lotto zero’ del Passante, sia partito prima dell’ok del Mit al progetto definitivo con conseguente dichiarazione di pubblica utilità delle aree da espropriare. Segno della volontà di Aspi di procedere con l’opera.