Passante, il pressing su Roma: lettera a Salvini per accelerare

Bologna, 13 gennaio 2024 – Partirà a breve , dovrebbe essere questione di pochi giorni, una lettera firmata dal Comune di Bologna e dalla Regione Emilia-Romagna per chiedere al ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, di accelerare definitivamente sul Passante.

Passante, si pressa per accelerare

Manca l’ultima spallata, e nuovamente Palazzo d’Accursio e viale Aldo Moro si trovano costretti a richiamare l’attenzione, soprattutto, di chi deve approvare l’importantissimo aggiornamento del Piano economico finanziario (Pef) di Autostrade, ovvero il dicastero che ha come inquilino il leader della Lega.

L’approvazione del Pef sta prendendo contorni prioritari, perché sarà fondamentale che ci sia la massima intesa tra le parti in causa sulla mole della copertura finanziaria (le tariffe e le concessioni) necessaria per far stare i 2 miliardi e passa del Passante dentro i complessivi 38 miliardi del Pef 2024 di Autostrade. Indiscrezioni su alcune riflessioni sulle stesse coperture, collegate sia al Passante sia alla Gronda di Genova, hanno sollevato qualche timore a Bologna.

Sul punto non arretra la Regione. "Chiediamo un’accelerazione nelle procedure per partire finalmente con i cantieri veri – dichiara Andrea Corsini, assessore regionale ai Trasporti –. Non abbiamo notizie di problemi sulle coperture. Se ci sono, devono essere esplicitati".

Autostrade entro due settimane presenterà il progetto definitivo al ministero per apporre finalmente la pubblica utilità e partire con gli espropri. Parallelamente sta viaggiando il Pef, e di quello si avrà conferma solo a primavera. La fase degli espropri, con la risoluzione delle interferenze sui terreni privati, dovrebbe tenere occupate le ruspe per circa un annetto. I cantieri veri e propri del Passante, quindi, possono essere attesi per il 2025. Sempre che il Pef venga aggiornato senza colpi di scena.

Soprattutto Palazzo d’Accursio chiede rassicurazioni, perché ci sono varie interferenze tra i cantieri di tram e Passante – soprattutto quelle per l’abbattimento del ponte a San Donnino, all’uscita 9 della tangenziale – che non possono permettersi stravolgimenti nel cronoprogramma. "La scelta di Lepore di spingere sul Passante di Mezzo ha incatenato la Città ad un progetto inadeguato e costoso oltre che per niente green – attacca Manuela Zuntini, consigliera comunale di Fratelli d’Italia –. Come se non bastasse, la sua giunta ha deciso di rendere un inferno la vita dei bolognesi, portando alla contemporanea partenza di cantieri impattanti e sovrapposti sul fronte della viabilità".

Inoltre, continua la consigliera, "sono lavori pesanti per la città che non porteranno peraltro ad alcun beneficio e anzi andranno di fatto a consumare suolo e verde. Ribadiamo ancora una volta che un Passante a Sud sarebbe stata l’alternativa giusta per fluidificare il traffico sul nodo bolognese e per collegare alla città anche molti centri dell’hinterland, creando un’alternativa anche in caso di incidenti e congestioni sul nodo autostradale. Grazie a Lepore, Bologna si ritrova invece quotidianamente imbottigliata nel traffico, grazie a piccoli e grandi cantieri, rotture di tubature e deviazioni del trasporto pubblico. Il 2024 è iniziato male per i bolognesi e purtroppo non potrà che peggiorare".