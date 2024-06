Passante, lo stallo continua. La Regione vuole accelerare. Summit con Autostrade

Passante di ‘nuova generazione’ e allargamento dell’A14: bisogna assolutamente accelerare. Ecco perché la Regione Emilia-Romagna convocherà, per i primi di luglio, un summit con Autostrade per l’Italia e probabilmente anche i tecnici degli enti locali coinvolti nei due progetti, quindi anche Palazzo d’Accursio, che dall’iter del Passante non riceverebbe notizie da un po’. Secondo quanto filtra, viale Aldo Moro – in particolare l’assessorato ai Trasporti guidato dal dem Andrea Corsini –, vorrebbe prima avere un faccia a faccia con Aspi, poi in un secondo momento intenderebbe convocare un incontro con il ministero dei Trasporti, che in questa fase ha il giogo in mano.

Infatti il progetto definitivo del Passante è in via approvazione assieme al Piano economico finanziario (Pef) che Autostrade ha spedito al ministero del governo Meloni ormai a fine marzo, entro la scadenza prevista. Le carte però in questi quasi tre mesi non hanno subito evoluzioni particolari, anzi, e la Regione vuole nuove rassicurazioni. Più passa il tempo, più il costo complessivo dell’opera aumenterà.

Uno dei motivi del ‘blocco’, infatti, è che il Passante soprattutto a causa del costi dei materiali lievitati sarebbe arrivato a cubare almeno tre miliardi di euro. Sarebbero addirittura tre e mezzo, secondo quanto dichiarato in chiaro da Matteo Lepore. E questo sovvraccarico di costi avrebbe portato qualche problema a far quadrare i conti da parte di Aspi, che nel Pef da oltre 30 miliardi di euro deve poter giustificare tutte le opere con adeguate coperture. Riflessioni, queste, che hanno anche portato Autostrade a scrivere al ministero di una possibile ‘sforbiciata’ ai lavori, come anticipato dal Carlino. Un taglio che non sarebbe sostanziale, ma che permetterebbe ad Autostrade di mettere mano ai ponti – con un remaquillage straordinario che bypasserebbe il gineprario di nuove norme da cui passare – senza doverli buttare giù e rifare. Secondo le stime di Aspi, questa sforbiciata permetterebbe di recuperare almeno 400 milioni di euro. In più, ministero e Aspi non vedrebbero di cattivo occhio la possibilità prorogare di qualche anno la concessione che scadrebbe nel 2038. Anche qui, si sta aspettando di capire di che gangli politici sarà fatta la nuova commissione europea. Una modifica nei ‘colori’ potrebbe agevolare l’arrivo a una deroga. Permettendo ad Autostrade di poter spalmare su più anni il costo monstre dell’infrastruttura, che potrebbe essere attutito anche con un piccolo adeguamento del piano tariffario.

Tornando al summit di imminente convocazione da parte della Regione – forse si farà mercoledì 3 luglio –, in viale Aldo Moro per Aspi dovrebbe esserci Luca Fontana, direttore Ingegneria e Realizzazione della società. Si parlerà anche della quarta corsia tra Ponte Rizzoli e Ravenna, uno stallo esiste pure per quell’infrastruttura, e anche del nuovo casello Solarolo/Castelbolognese (provincia di Ravenna). Insomma, la parola d’ordine sarà accelerare.