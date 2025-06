Passante Nord, Sud, di Mezzo. Dopo anni tutto fermo al lotto zero. E spunta l’idea dell’intervento-mini

Passante Nord, Sud, di Mezzo. E poi con un tocco green, oppure ’di Sotto’, interrato, con sopra un boulevard alla parigina. Dell’allargamento di tangenziale e autostrada se ne parla da decenni, tra liti politiche, accelerazioni e rallentamenti. Negli anni sono cambiati governi e amministratori delegati, sindaci e presidenti di Regione, in una girandola di progetti e idee, ognuno con i suoi costi, mentre gli ambientalisti continuavano a protestare e i politici a dividersi. Oggi sul tavolo c’è il Passante di Mezzo con opere di compensazione green, ottenute dal Comune (dopo un’intesa tra il sindaco Matteo Lepore e la sua ala sinistra, Coalizione civica, in passato contraria all’infrastruttura) e spinte dalla Regione.

Di fatto, è l’opera meno ambiziosa tra quelle vagliate negli anni, visto che ’allarga’ ciò che c’è. Il Passante di Mezzo, ormai noto come Passante di nuova generazione, prevede un potenziamento della tangenziale (con tre corsie più una di emergenza e quattro corsie più una di emergenza nel tratto che collega lo svincolo 6 allo svincolo 8) e dell’autostrada (con tre corsie più una di emergenza per senso di marcia sull’A14, dallo svincolo 3 della complanare fino allo svincolo 13 di Bologna-San Lazzaro). Il nodo? I costi. Che col passare degli anni sono triplicati, raggiungendo quota 3 miliardi. Morale: i cantieri restano fermi al ’lotto zero’. A metterlo in discussione c’è un po’ tutto il centrodestra. FdI ha rilanciato il Passante Sud, bollando quello di Mezzo come "non risolutivo", aprendo alla possibilità di realizzare un mini-Passante, cioè un’opera tampone senza grandi pretese. La Lega bolognese ha rilanciato l’idea di interrare il Passante da San Lazzaro a Casalecchio, con sotto l’autostrada e sopra un boulevard modello Parigi, Forza Italia dice che alla "fine il Passante non si farà".

Ma negli ultimi 30 anni di che cosa si è dibattuto? La prima ipotesi fu quella del tracciato Nord, un percorso di una quarantina di chilometri – da Borgo Panigale a Ozzano dell’Emilia – in auge già prima degli anni 2000. Un tracciato che sarebbe piaciuto molto al mondo industriale e che sembrava avere chance, ma alla fine nel 2015 l’allora sindaco Virginio Merola lo cestinò (anche in vista delle elezioni amministrative).

L’altra ipotesi, spesso sventolata da FdI, è il Passante Sud. In ballo ci sono due diramazioni, ma in entrambi i casi l’idea è quella di collegare l’A14 da San Lazzaro con l’A1, più o meno all’altezza di Pontecchio Marconi, o più a nord, passando attraverso un sistema di gallerie e tunnel. Il nodo? Ambientale. Traforare pezzi di Appennino non pare sostenibile. Morale: nononostante i rilanci, anche l’ipotesi a Sud è finita su un binario morto come quello a Nord.

Quello di Mezzo resta in stallo, il Piano economico finanziario di Autostrade da ridefinire e l’idea che alla fine ci si limiterà a un mini-intervento tampone rischia di diventare la soluzione per uscire dal cul-de-sac.

