Passante, nuovo duello. Il sindaco pressa Bignami

Nuovo duello sul Passante tra il sindaco Matteo Lepore e il viceministro dei Trasporti Galeazzo Bignami.

Apre le danze il primo cittadino, puntando il dito sul governo:

"Se sul tram Bologna è in anticipo sui tempi, sul Passante siamo ancora fermi al cantiere zero e adesso ho capito perché l’hanno chiamato così...".

Non solo. Il primo cittadino, in riferimento all’intervista al Carlino del numero due del Mit, punge: "Finalmente siamo arrivati alla verità – dice il primo cittadino – Bignami ha fatto coming out, dicendo che il progetto ancora deve essere consegnato e che il governo non sa chi finanzierà l’opera. Ha detto che ci sono solo 18 miliardi su 30 per tutte le infrastrutture autostradali del Paese". Quindi, continua Lepore, "se fossi sindaco di un altro Comune, o in un’altra Regione, comincerei ad essere molto preoccupato. Significa che non ci sono le risorse per le opere". Per questo, incalza il sindaco, "è molto importante che ci si allacci le scarpe per risolvere questo problema, che a questo punto non è Bologna ma tutta la rete autostradale del Paese: dalla Gronda di Genova alle reti verso sud". Lepore, quindi, rivendica gli accordi sottoscritti coi governi precedenti "e che dicono che il nostro territorio deve avere 3,5 miliardi di euro di investimenti, con tante opere di adduzione che devono arrivare col cantiere del Passante. Più tempo passa – ammonisce il sindaco – più i bolognesi subiranno i ritardi di questo governo.Il ministero dei Trasporti ci dica come intendono fare adesso". Su Bologna, ricorda Lepore, "grazie ai fondi del Pnrr stiamo già facendo 1,2 miliardi di euro di opere, non si può dire alla mia amministrazione che sta con le mani in mano. I tanti cantieri lo dimostrano...".

Bignami, dalla sua, non manca di replicare con durezza: "Più che un coming out, mi è toccato fare un fact checking rispetto alle tante inesattezze di Lepore, che aveva detto che il progetto era al Mit mentre invece è ancora in Aspi, che il governo deve finanziarlo mentre non è il Governo a doverlo fare, che costa 3,5 miliardi, quando ne costa 2,9". A questo punto "non capisco se Lepore sia in malafede o incompetente – attacca il viceministro –. Quel che è certo è che mentre lui apre inutili polemiche su questioni ereditate dai suoi governi, noi dobbiamo risolvere i problemi causati da lui e dai suoi amici". Conclude il capogruppo Pd, Michele Campaniello: "Bignami disse ’bloccherò il Passante’ e sta accadendo...".

