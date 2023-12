Passante, progetto definitivo all’ultimo miglio. Lepore: "Fare presto". Bignami: "Ritardi del Pd"

Più dettagli sulla fase di cantierizzazione e sulla manutenibilità dell’infrastruttura, con osservazioni descrittive alla relazione tecnica e non al progetto in sé. Sono le due richieste che Rina Check, la società che sta validando per Autostrade il Passante di Nuova Generazione, ha inoltrato ad Aspi per completare finalmente la presentazione del progetto definitivo. Senza l’ok a quello, non si può andare a espropriare i terreni privati e quindi partire con i veri lavori propedeutivi al Passante.

Si stima che questa fase di approfondimento progettuale potrà essere conclusa entro il prossimo gennaio. Poi ci sarà la trasmissione al ministero della Cultura, che dovrà dare l’ok a tutto. Ieri intanto il sindaco Lepore ha chiesto di nuovo certezze sull’avvio dei cantieri. "Hanno dichiarato che i primi dell’anno Autostrade presenterà il progetto definitivo, ma vogliamo sapere quando partono i cantieri, perché più si allontana la data di inizio dei lavori e più ci dobbiamo tenere quello che c’è".

Del resto, quelli del

Passante non saranno gli unici cantieri attivi in città. Nel 2024 i lavori saranno doppi con il tram e il rischio di sovrapposizioni è concreto. "Se rimandiamo le cose, non le facciamo più".

Galeazzo Bignami: "Il Passante aspetta da 30 anni grazie alle continue tarantelle della sinistra, singolare che ora Lepore chieda di accelerare come se fosse colpa altrui – ha dichiarato il viceministro –. Sono al corrente degli scambi tra Rina e Aspi, attendiamo gli atti".

