Passante, rilancio di de Pascale: “Pronto a piccoli aggiustamenti”

Bologna, 22 giugno 2025 – Il Passante di Mezzo è fermo al ’lotto zero’. E così è ripresa la discussione (tutta politica) sul nodo di Bologna, riabilitando vecchi progetti e lanciando nuove idee. Il governatore dell’Emilia-Romagna, Michele de Pascale, però, apre a qualche modifica, ma avverte: “Tutte le suggestioni su progetti radicalmente diversi sono armi di distrazioni di massa, alcune dignitose e altre indecorose, volte a nascondere il tentativo di derubricare un’opera strategia dirottando risorse su altre regioni...”.

Governatore, che cosa si può fare per sbloccare un’opera di cui si parla da 30 anni?

“Non se ne può più. C’è chi, come Fratelli d’Italia, riesuma tunnel sotto la montagna, chi, come la Lega, sotto la pianura. Lo dico subito: non sono disponibile a sedermi a discutere con chi usa queste suggestioni per togliere soldi all’Emilia-Romagna e dirottarle in Liguria (alla Gronda di Genova, ndr) o ad altre zone del paese: è inaccettabile”.

Che cosa ne pensa dell’idea del meloniano Galeazzo Bignami di ’accontentarsi’ di un intervento limitato?

“Sull’intervento di minima esprimo la mia totale contrarietà. Sono, invece, disponibile a valutare, a fronte dell’aumento dei costi dell’opera (lievitati a oltre 3 miliardi, ndr), di rivedere alcuni aspetti del progetto”.

Cioè apre a modifiche al Passante di Mezzo?

“Fosse per me procederei con il progetto così com’è, ma visto che siamo fermi mi assumo le mie responsabilità e dico: va bene, sediamoci a un tavolo, e valutiamo che cosa si può fare. Il nodo autostradale, vista la mole di persone che lo attraversa necessita di sicurezza. Per cui sono disponibile a sedermi a un tavolo per rendere l’opera finanziariamente sostenibile”.

Che cosa intende con modifiche?

“Nessuno ci ha prospettato, partendo dal Passante di Mezzo, una revisione dell’infrastruttura complessiva, con opere di adduzione, di ripristino o alcuni interventi sul tracciato... Dovranno essere Aspi e il ministero a convocarci, per ora abbiamo avuto solo interlocuzioni telefoniche. Se si vogliono apportare variazioni non sono contento, ma sono pronto a collaborare. Certo, se la proposta è un intervento di minima chiamandolo comunque Passante di Bologna, non sono d’accordo”.

Cambiare il progetto, però, significa perdere ancora altro tempo...

“Intendiamoci: il rifacimento dei ponti sarebbe dovuto partire ieri, così come altri interventi. In ogni caso, se la volontà è quella di fare una cosa buona per Bologna, la Regione e l’Italia noi ci siamo. Perdere altro tempo? Non mi rende felice, ma se l’alternativa è non fare niente...”.

L’incontro al ministero delle Infrastrutture guidato da Matteo Salvini sembrava imminente, che cosa è successo?

“Da parte mia non c’è la voglia di portare la discussione a un livello di scontro, ma le convocazioni sono state annunciate tre volte! A questo punto dobbiamo assumerci assieme la responsabilità di dare il via al Passante... possibile”.

Se la Ue allungasse le concessioni ad Autostrade – che attualmente scadono nel 2038 – sarebbe tutto più facile?

“Abbiamo Salvini che è probabilmente il ministro più critico con l’Europa di tutti i governi Ue: perché non alza la voce su questo? Se lo facesse sarei solidale. E lo appoggerei in questa battaglia che dovrebbe essere bipartisan”.

Restando in tema mobilità, si va avanti con il quadruplicamento dei binari sulla Bologna-Castel Bolognese nonostante le proteste dei sindaci?

“Il pacchetto di osservazioni delle comunità locali l’abbiamo inviato a Rfi (Rete ferroviaria italiana). Ho la sensazione che solo una parte verrà accolta, ma l’opera va realizzata per aumentare la capacità dei treni. E per farlo possiamo lavorare tutti assieme, Regione ed enti locali”.

Ultima questione, lo stop ai diesel Euro 5 dal 1° ottobre. Qual è la sua posizione?

“La misura è sbagliata, la gente non cambia auto perché non ha soldi... Ma il governo deve costruire una strategia per la qualità dell’aria o ci arriverà una sanzione dalla Ue”.

Se è contrario allo stop ai diesel Euro 5 perché non ha firmato la lettera coi suoi colleghi governatori a favore della revoca proposta da Salvini?

“Non firmo una lettera di plauso al ministro sulla revoca di una misura che ha fatto il suo governo...”.