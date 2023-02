Passante di Bologna, slittano i lavori. Il Comune: “Si parte a metà 2024”

Passante, slittano i lavori Il Comune rivela i tempi "Si parte a metà 2024"

Bologna, 25 febbraio 2023 – "I lavori veri e propri di potenziamento del sistema autostrada-tangenziale inizieranno solo al termine delle attività di spostamento dei sottoservizi, orientativamente a giugno-luglio del 2024 – ha dichiarato ieri Valentina Orioli, assessora alla Nuova Mobilità, in una lettera di risposta a una domanda di Matteo Di Benedetto (Lega) in question time –. E avranno una durata stimata di quattro anni e mezzo". Tram e Passante, a Bologna incastro di cantieri. Il ‘nodo’ del ponte di San Donato C’è una nuova data per l’inizio dei lavori del Passante ed è metà 2024. Uno slittamento? Nel concreto sì, visto che finora si era parlato della seconda metà del 2023 e lo stesso amministratore delegato di Autostrade, Roberto Tomasi, nelle conferenze stampa tenute a Bologna aveva orientativamente dato quel cronoprogramma. Sul sito di Aspi, nella dettagliata e completa timeline dell’opera, prudenzialmente compare invece il gennaio del 2024 come inizio dei super cantieri dopo la risistemazione dei sottoservizi. Il Comune però parla dell’estate dell’anno prossimo: siamo lì, nel 2024, ma bisognerà aspettare un po’ di più del previsto. Autostrade, interpellata, conferma che tutto sostanzialmente è in asse, e anche il Comune non parla di ritardi. Gli enti locali sono insomma...