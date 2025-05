Passante, summit in vista: "Salvini ci convocherà"

Sul Passante, forse, si apre uno spiraglio. Matteo Salvini, infatti, è pronto a convocare di nuovo gli enti locali a Roma per riprendere il filo del discorso sull’opera insieme al nuovo ad di Autostrade Arrigo Giana. L’appuntamento è stato anticipato lunedì dal ministro delle Infrastrutture e vicepremier durante il colloquio avuto con il governatore dell’Emilia-Romagna Michele de Pascale (nella foto) a Tuttofood alla fiera di Milano.

"Il ministro ha detto che a breve ci vedremo con il nuovo amministratore delegato di Aspi", conferma ieri de Pascale. "Per noi sbloccare quella partita è centrale e chiediamo veramente al governo di abbandonare qualsiasi scontro, qualsiasi polemica per concentrarci a far partire il cantiere".

De Pascale torna sull’argomento a margine dell’evento per celebrare i vent’anni della Fondazione emiliano-romagnola per le vittime di reato a Bologna e sottolinea anche che "il ministro con me non ha mai messo in discussione dal punto di vista istituzionale la volontà di procedere. Questo lo dico per amore di verità".

Anche nel breve colloquio di lunedì, "Passante e Gronda di Genova Salvini li ha messi paritetici, cioè come due investimenti che devono essere sbloccati da parte di Autostrade per l’Italia (il timore era che si privilegiasse la Gronda per motivi politici, visto che la Liguria è amministrata dal centrodstra, ndr). Poi parallelamente – rileva de Pascale – c’è sempre un po’ di polemica, di chiacchiericcio politico che, chiaramente, qualche dubbio legittimamente lo può far venire rispetto alla determinazione del governo a procedere. Io però – dice ancora de Pascale – mi baso sull’aspetto istituzionale".

Il governo sull’allargamento della tangenziale e dell’autostrada, ricorda il presidente regionale, "si è impegnato a procedere, ad andare avanti, poi c’è la nomina del nuovo amministratore delegato di Aspi. Ovviamente è una scelta che ha fatto il governo e che rispettiamo, ma vogliamo lavorare per sbloccare quest’opera, non abbiamo altri fini".

Durante il faccia a faccia milanese, rende noto sempre de Pascale, "abbiamo commentato l’intesa data dalla Regione alla nomina del presidente dell’autorità portuale di Ravenna, un buon esempio di collaborazione istituzionale. Ho auspicato che anche su altre opere, penso su tutto il Passante di Bologna, ci possa essere lo stesso livello di collaborazione istituzionale".