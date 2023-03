Passante, trivelle in via Zanardi

Trivelle in azione per il Passante: nell’ambito dei lavori sui sottoservizi, propedeutici all’allargamento di autostrada e tangenziale, lunedì avrà inizio "un intervento che riguarda lo scavo e la posa di un’infrastruttura di telecomunicazioni tramite una trivellazione teleguidata in via Zanardi all’altezza dell’incrocio con via Cobianchi", segnala il Comune. "L’intervento si svilupperà in più fasi e e avrà la durata di poco più di un mese. Nella prima fase, prevista dal 27 al 31 marzo – fa il punto l’amministrazione – via Cobianchi sarà chiusa all’altezza dell’incrocio con via Zanardi per consentire il raccordo fra la nuova infrastruttura e quella esistente". Durante questa fase, sul posto verrà collocata la segnaletica con le indicazioni della viabilità alternativa per i residenti.