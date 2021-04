Bologna, 30 aprile 2021 - La Regione Emilia-Romagna non ha gradito il tentennamento improvviso del Comune sul Passante di Bologna. La decisione del sindaco di ritirare la delibera finale sull’opera dagli ordini del giorno della giunta – il parere vidimato dal Consiglio comunale, che avrebbe dovuto pronunciarsi a breve, è propedeutico alla conclusione della Conferenza dei servizi – ha sorpreso viale Aldo Moro, che da sempre segue in prima battuta la trattativa con ministero dei Trasporti e Società Autostrade. Non si può perdere altro tempo: all’approvazione del Passante è legato anche il tram e, sussurra qualcuno, fermarsi ora vorrebbe dire mettere in pericolo circa 2,5 miliardi di investimenti su Bologna.

Quel tempo non possono perderlo addirittura gli enti locali committenti dell’opera, secondo la Regione, ora che la Conferenza dei servizi potrebbe concludersi entro giugno e che quindi i primi cantierini preliminari potrebbero vedere la luce entro l’autunno, al massimo entro gennaio 2022. Come auspicato dal governatore Stefano Bonaccini e dall’assessore regionale ai Trasporti e al Turismo, Andrea Corsini. Uno stop a Bologna dettato anche da motivazioni elettorali sarebbe irricevibile. E potrebbe mettere a rischio sia un cronoprogramma ormai quasi blindato, sia dettagli non di poco conto legati alla realizzazione dell’opera. L’irritazione della Regione è un fatto, è poco equivocabile il commento dello stesso Corsini. "La conferenza dei servizi si concluderà entro giugno e per concluderla si è in attesa di due cose: l’istruttoria del ministero dell’Ambiente sui due ponti da demolire e rifare, sul Savena e sul Reno, e la delibera favorevole del Comune di Bologna. E inoltre, tecnicamente parlando – conclude l’assessore –, un nuovo progetto presupporrebbe una nuova procedura".

Ovvero, il Passante a monte proprio sul più bello. L’ipotesi dell’eco Passante proposto da Matteo Lepore, candidato alle primarie del centrosinistra, sarebbe secondo quanto filtra non percorribile, al pari di qualsiasi altra modifica progettuale. Perché l’allargamento di tangenziale e autostrada che verrà realizzato tiene già dentro una serie di migliorie, ottenute grazie alla mediazione della Regione. E c’è già un monte spesa, arrivato a circa un miliardo e mezzo di euro, che è tutto a carico di Autostrade.

A questo proposito la Regione è riuscita a tenere fuori da una nuova valutazione d’impatto ambientale i due ponti da demolire e rifare, sul Savena e sul Reno; è ormai ufficiale che basti lo screening che si sta concludendo e non sono previsti allungamenti nei tempi. Chiuso quello a maggio, entro giugno la Conferenza dei servizi potrebbe concludersi dando l’accelerazione finale.

Ultima, ma non meno importante questione: dovesse impantanarsi il Passante, si impantanerebbe anche il tram. Anche il ponte di San Donnino, quello che congiunge via San Donato con il Pilastro, sarà rifatto da capo per permettere pure al tram di passare. E quel ponte verrà allargato perché, come noto, verrà contestualmente realizzato un parco verde sopraelevato. La realizzazione del ponte è a carico di Autostrade, nel pacchettone delle opere complementari: tradotto, se si ferma ancora il Passante rischiano di essere in pericolo circa 2,5 miliardi di investimenti su Bologna.

Il Passante nell’arco di trent’anni, ha visto ipotizzare tre versioni e quella ‘di mezzo’ ha vinto a inizio 2016. Il Passante Nord è stato considerato in due versioni, quella più lunga da 41 chilometri (un anello da Lavino fino a Ozzano, che avrebbe tagliato tutta la pianura a nord di Bologna) e quella più corta di una decina di chilometri scarsi in meno. Il Passante Sud invece, nella sua ultima versione, sarebbe stato lungo circa 19 chilometri da Pontecchio Marconi a Idice, prevedendo un tunnel sotto la collina. Tunnel che viene riproposto oggi da alcuni urbanisti come alternativa al Passante di Mezzo (13 chilometri di lunghezza, coincide con quasi tutto il tracciato tangenziale), per portare sotto il traffico pesante e sopra sfruttare un eco boulevard.