Passante, verso lo sblocco. Progetto definitivo in arrivo

Metti due che non si sono mai amati. Ci aggiungi un’infrastruttura attesa da anni come il Passante e le scintille quotidiane tra Matteo Lepore e il viceministro Galeazzo Bignami si trasformano in una specie di incendio. Da quello che filtra, però, nei prossimi giorni qualcosa dovrebbe muoversi, tant’è che pare che il ministero dei Trasporti poco prima di Pasqua abbia bussato ad Autostrade, di fatto sollecitando la società d’inviare l’ormai famoso progetto definitivo del Passante (legato al Pef, il piano economico-finanziario complessivo di Autostrade).

Il documento di cui si dibatte da tempo, con continui pressing da parte del Comune e della Regione, doveva essere trasmesso a inizio anno, ma così non è stato. Morale: senza l’ok al progetto definitivo non si può dare il via agli espropri che, considerando i vari passaggi burocratici, rischiano di avere un iter per lo meno di dieci mesi. Insomma, il rischio è di ritardare parecchio.

Lo stallo, da quanto trapela, è dovuto all’aumento del costo dell’allargamento di tangenziale e autostrade. Colpa dei prezzi lievitati dei materiali, ma pure dell’inflazione. Il risultato di questi fattori? Da 700 milioni, l’opera oggi rischia di sfiorare i 3 miliardi. Da qui, Autostrade pare stia facendo una valutazione su tutta una serie di opere che riguardano la viabilità in tandem con il Passante, come ponti e viadotti. L’ipotesi (economicamente vantaggiosa) di cui si ragiona potrebbe essere quella di intervenire sull’esistente, evitando di ricostruire tutto ex novo. Si vedrà.

Intanto, come dicevamo, lo scontro Lepore-Bignami continua. A dare fuoco alle polveri è Lepore che torna ad attaccare il governo – a margine di un’iniziativa Pd – e il viceministro meloniano sui miliardi che mancano per l’allargamento di tangenziale e autostrada. "Propongono strade come i carri armati di Mussolini. Bignami promette cose che non vedremo mai, perché non ha portafoglio. Vedremo se avremo il Ponte sullo Stretto o i 3,5 miliardi promessi per il Passante", le parole del sindaco.

Il viceministro – che in più occasioni ha fatto presente che si tratta di 2,8 miliardi e non 3,5 – replica in modo soft: "Questa continua ricerca del conflitto e della polemica non la capisco, non fa bene a Bologna. Ribadisco nuovamente al sindaco, come ho già fatto in privato, che ci sono per collaborare e per incontrarci nell’esclusivo interesse della città. Più che tendergli nuovamente la mano, non saprei cosa fare". Bignami, poi – a margine di un’iniziativa di FdI –

non manca di elencare gli aiuti del governo all’amministrazione: "C’è tanta conflittualità anche nei confronti del governo. Ma quest’ultimo ha dato una mano sull’aeroporto, sulla Garisenda, ma pure sulla Città 30 visto che avremmo potuto emanare provvedimenti disapplicativi, mentre invece continuiamo ad alimentare un dialogo. Sul Passante ci viene detto che ‘dev’essere il governo’ a finanziare, cosa che non è possibile perché sarebbe un aiuto di Stato".

