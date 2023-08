Passaporti, apertura straordinaria a Ferragosto Per chi ha prenotato o deve ritirare il documento La Polizia di Stato annuncia l'apertura straordinaria dell'Ufficio Passaporti a Bologna il giorno di Ferragosto per agevolare i cittadini che necessitano del rilascio del titolo di viaggio per l'estero. Prenotazione obbligatoria.