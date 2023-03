Passaporti, Bologna attenua le attese

Il problema, cioè il disagio per i cittadini, investe quasi tutta Italia. I tempi per ottenere il passaporto si sono allungati quasi ovunque. Dopo i due anni di pandemia è esplosa la richiesta di documenti in tutta Italia, mentre alcune questure hanno rinforzato gli uomini in servizio esterno. I tempi lunghi non si registrano solo a Torino, Milano, Napoli ma anche in località più piccole. Il sistema è in sofferenza perchè gli italiani hanno ripreso a viaggiare ma anche perchè c’è Pasqua in arrivo e a seguire i ponti del Primo maggio e del Due giugno. I questori stanno cercando di correre ai ripari e poco alla volta i tempi si accorciano. A Bologna il questore Isabella Fusiello ha attivato un meccanismo all’ufficio amministrativo (diretto da Vincenzo Frontera) abbastanza virtuoso che, fra l’altro, tiene conto con una sorta di corsia preferenziale delle esigenze di lavoro o studio. Il sistema permette di prendere in considerazione circa mille documenti a settimana, a cui si aggiungono i circa cento per ciascuno dei cinque commissariati di polizia tra città e provincia. Fissato l’appuntamento per la consegna dei documenti e una volta registrate le impronte digitali, i tempi si aggirano sui 20-25 giorni. In totale si riesce a stare sotto i tre mesi standard. Il risultato è ottenuto grazie anche agli open day straordinari dell’ufficio passaporti, che fino a metà marzo sarà aperto anche il sabato mattina per consegnare i documenti.

