Passaporti, col fuori orario buoni risultati

Il tema dei tempi lunghi per ottenere il passaporto non è nuovo su queste pagine, ma non per questo cessa di essere di estrema attualità perché pesa come forte disagio sulle spalle dei cittadini. Attenzione però: dato questo momento in cui si è creato un collo di bottiglia se non si ha stretta necessità di ottenere il documento meglio soprassedere. Il problema riguarda tutta Italia con difficoltà diverse a seconda delle dimensioni e della collocazione geografica della città. Dopo i due anni del Covid in cui nessuno chiedeva il documento e l’avvicinarsi della Pasqua e dell’estate hanno creato un corto circuito con la corsa al passaporto iniziata già a gennaio. Risultato: nelle questure si è creato un gigantesco ingorgo. Ogni sede, dunque, si è arrangiata con provvedimenti ad hoc. Il questore di Bologna, Isabella Fusiello, in tandem con il dirigente di settore della polizia amministrativa, Vincenzo Frontera, hanno studiato una serie di aperture straordinarie che ha dato ottimi risultati. Fra Open day e attività fuori orario (domenica compresa) la questura di Bologna ha consegnato negli ultimi mesi 2mila documenti, fra nuove richieste e rinnovi, come ha riportato il Carlino ieri l’altro. Altre questure, come Modena hanno richiamato in servizio come volontari (un giorno o due alla settimana) agenti in pensione esperti dell’ufficio e iscritti all’Associazione polizia di Stato. E anche qui si sono visti buoni risultati.

