Passaporto: open day a Bologna a Ferragosto

Bologna, 12 agosto 2023 - Ferragosto col passaporto: open day a Bologna per avere il documento: apertura straordinaria dell'Ufficio passaporti martedì 15 agosto dalle 8.30 alle 13.30, in Via Sant'Isaia, 1.

Il passaporto italiano, necessario dopo la Brexit anche per andare nel Regno Unito, apre le porte di 190 Paesi nel mondo su 227, e si colloca al secondo posto nella classifica mondiale dei più accettati nel mondo senza l'obbligo di allegare il visto.

Chi può andare

Il servizio è rivolto ai cittadini che hanno già richiesto e ottenuto l'appuntamento mediante prenotazione sul portale dedicato. Chi ha già ricevuto l'email di disponibilità del titolo di viaggio, può andare a ritirarlo il 15 agosto, anticipando così i tempi nel caso avesse avuto indicazioni di date successive.

Caos passaporti

In mezza Italia da mesi si registrano problemi e ritardi legati al rilascio dei passaporti, con grosse difficoltà non solo per i viaggiatori, alle prese con tempi biblici per gli appuntamenti, ma anche le agenzie di viaggio alle prese con disdette.

Gli open day sono appunto organizzati per aiutare l’organizzazione degli appuntamenti stessi e velocizzare il rilascio dei documenti pronti.