Passarella: "Gli Angeli della mia generazione"

di Benedetta Cucci

Gli angeli sono stati il suo soggetto sublime, ma di cicli poetici ne ha avuti tanti, come molteplici sono state le tecniche artistiche utilizzate per esprimere la sua visione sempre curiosa, sperimentatrice. Concettuale massimalista, si potrebbe dire. Fabrizio Passarella si è davvero concesso il privilegio di viaggiare nei vortici dell’arte sin dagli anni Ottanta, dopo gli studi all’Accademia di Belle Arti e in questo 2023 che celebrerà i suoi 70 anni, Patrizia Raimondi de l’Ariete Contemporanea, galleria di via Marsili, gli dedica la prima personale bolognese Angelus Novus, dal 21 gennaio al 23 febbraio, con il finissage il 22 per festeggiare il genetliaco.

Passarella come inizia il racconto dei suoi circa 40 anni d’arte tra Bologna e il mondo?

"Ho iniziato a fare le prime mostre alla fine degli anni Settanta, inizio anni Ottanta. Ma la mia storia è stata molto influenzata dall’anno che trascorsi a Berlino per lavoro, appena uscito dall’Accademia a 21 anni. Ho messo su famiglia presto e finiti gli studi dovevo darmi da fare, così venendo a sapere di un lavoro a Berlino Est per una ditta italiana, sono partito. Nulla a che fare con il mondo dell’arte, ma avevo tanto tempo libero ed ero lì proprio nel periodo di David Bowie e di Heroes, dei primi punk, dei Kraftwerk. Era il 1977. Non me ne sono reso conto subito di quello che stavo vivendo e che mi avrebbe lasciato poi".

Poi però…

"È successo che quell’imprinting non mi ha mai più lasciato e ancora resiste nella mia voglia di fare, sperimentare. Una spinta ulteriore è stata la residenza artistica a Duesseldorf, città dei Kraftwerk, di Beuys, di Stockhausen negli anni Novanta".

Però ci sono poetiche costanti nella sua produzione.

"Le rovine della guerra sono un elemento forte della mia ricerca, questa archeologia del presente molto intensa cui dedicai la mostra sulle rovine d’Europa. A inizio anni ’80 ho iniziato a frequentare Marco Orea Malià e vedendo il mondo che orbitava attorno al suo salone, la gente dell’epoca, la new wave, il look un po’ alla Heroes di Bowie, ho cominciato a vedere le persone, amici e sconosciuti, protagonisti di una nuova bellissima generazione, sotto forma di angeli".

’Angelus Novus’ è la celebrazione dell’angelo.

"Angelus Novus è stato il primo di questi lavori. Franco Solmi, già direttore della Gam e mio mentore, vedendo la mia opera disse che si trattava di un bellissimo Angelus Novus, titolo di un saggio di Benjamin che parla dell’angelo spinto verso il futuro da una specie di vortice, ma con lo sguardo al passato. Che poi è il concetto di Retrophuture, il mio storico progetto, una dimensione così presente ancora oggi, tra immaginario arcaico e cose immateriali. L’angelo è per me un’ossessione, con quella bellezza superiore, porta verso altro".

Lei ha sperimentato tante tecniche. Anche la scultura.

"E in effetti la mostra si apre con un televisore, un vecchio Telefunken anni Cinquanta che contiene una scultura in terracotta dei visi dei Kraftwerk, così come appaiono sulla copertina di Electric Cafè. Sempre in terracotta feci Grace Jones, Boy George, David Bowie".

La produzione video non può mancare.

"Certo. Ci sarà infatti anche il nuovissimo video che si chiama Desert knows me well sempre ispirato ai poeti mistici arabi e persiani, alle calligrafie. Un grande viaggio che parte dal deserto e arriva ai giardini indiani".