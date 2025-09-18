Passeggia, apri e leggi: così il canale Navile rifiuta il degrado

Presto lungo l’argine del Navile spunteranno due nuove ‘biblio-casette’, ovvero cassettine con tettuccio che contengono libri e li riparano dalle intemperie, permettendo a chi passeggia una lettura a sorpresa. Ecco in arrivo il bookcrossing lungo canale! Le piccole costruzioni, realizzate dall’associazione Equi-Libristi, saranno infatti posizionate accanto a due panchine nel Giardino Marinai d’Italia e nel Parco della Frutta, e il loro arrivo, oltre a portare carburante alla voglia di lettura spontanea, è anche un arguto espediente per scoraggiare l’uso poco rispettoso delle sedute.

Ma si sa, quello dei parchi e dei luoghi verdi in città, è da sempre un nervo scoperto della socialità civile e se non intervengono iniziative volontarie, spesso i luoghi vanno a finire un po’ in malora. È quello che pensano da tempo i volontari di ‘Senza Denari’ de ‘Il Nostro Navile’, che collaborano attivamente con il Quartiere per portare avanti diversi progetti finalizzati a far conoscere sempre di più il canale alla comunità e farlo diventare più attrattivo, meta di un turismo culturale sempre più consapevole.

"L’idea non è nuova, si è già vista molto – racconta il volontario Mauro Tolomelli – ma abbiamo sempre pensato che l’educazione nasca dalla cultura e dato che vediamo un uso improprio del canale, dove la gente butta di tutto, dai carrelli della spesa ai materassi, e dove le persone bivaccano lasciando rifiuti ovunque, allora abbiamo pensato che un buon mezzo di sensibilizzazione possa essere quello della lettura". E prosegue: "Abbiamo iniziato a lasciare accanto a una panchina, la prima, già qualche tempo fa, dei libri e anche un cartello con scritto ‘Qui si spaccia… cultura’ e ora la panchina non è più occupata impropriamente ma o è vuota o ci sono persone sedute a leggere".

Per i libri, che sono di tanti generi, anche per bambini, "così da aiutare i nonni che portano a passeggio i nipoti pieni di energia" e anche in inglese, tedesco e francese, per i pellegrini anche stranieri che percorrono il Navile, tra i luoghi del Cammino di Sant’Antonio, è stata contattata ‘La casa del libro’ di Prunarolo e poi è arrivato anche uno sponsor economico. Passeggiate, aprite e leggete. Poi magari restituite...

Benedetta Cucci