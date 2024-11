Passeggiata aperta ai residenti nel cantiere del nuovo centro civico

‘Trekking di cantiere’ nelle ex scuole Paltrinieri e Pizzoli della frazione Palata Pepoli dove sta sorgendo un nuovo edificio, destinato a centro civico, dedicato ai cittadini. Lo organizza per oggi l’amministrazione comunale di Crevalcore, nell’ambito di un ciclo di incontri finalizzati a far conoscere da vicino lo stato di avanzamento dei lavori delle opere messe in campo dal Comune.

Dopo l’ultimo incontro in cui i progettisti e l’impresa costruttrice hanno aggiornato sull’evoluzione dei lavori, sarà possibile adesso vedere dal vivo lo stato dell’opera, che prende le mosse dal sisma del 2012 e dall’esigenza di ricostruire non solo il tessuto urbanistico ma anche quello sociale del territorio. La passeggiata all’interno del cantiere, con guida Enrico Dusi, progettista, e Giuseppe Cestari, direttore di cantiere, ha lo scopo infatti di scoprire da vicino cosa sta succedendo dietro le quinte. "Tra qualche mese – spiega il sindaco di Crevalcore Marco Martelli – andremo a inaugurare il nuovo centro civico di Palata Pepoli, che sorgerà sulle ceneri delle vecchie scuole. Nel frattempo sta proseguendo il percorso partecipato che vede coinvolti i cittadini della frazione, per arrivare a un pensiero condiviso sulla gestione di questo spazio che dovrà essere al servizio di un intero territorio. Per questo abbiamo programmato una seconda visita al cantiere insieme con i cittadini, proprio per avere il massimo del coinvolgimento".

A parere del primo cittadino, l’opera che sta sorgendo è fondamentale, ma da sola non basta. Perché è necessario avere una comunità che la mantenga viva e che funga da collante in una parte di territorio comunale che dista dal capoluogo oltre dieci chilometri. "La riqualificazione di Palata – continua il sindaco – è un pensiero che parte da lontano, all’indomani del sisma del 2012 quando si decise di puntare a una scuola nuova al posto delle due esistenti, ma al momento inagibili. Già da allora si pensò all’utilizzo di uno dei due edifici inagibili per realizzare un luogo di ritrovo per i cittadini. Così è stato, e la prossima primavera finalmente riusciremo a mantenere la promessa raggiungendo due obiettivi: il primo, di avere uno spazio di ritrovo per la gente, il secondo di non avere un edificio in disuso destinato al degrado".

Il ritrovo per il ‘Trekking di cantiere’ è fissato dunque oggi per le 10,45 nel parcheggio del campetto da basket dietro le scuole, in via Provanone. Per motivi di sicurezza, gli organizzatori chiedono alle persone interessate a partecipare di presentarsi con abbigliamento adeguato e scarpe chiuse e di prenotarsi attraverso il sito web del Comune. La passeggiata è aperta a tutti i cittadini.

Pier Luigi Trombetta