Passeggiata di quartiere per ascoltare i cittadini

Passeggiata di quartiere, sabato prossimo a Zola in via Tasso, per il progetto di co-residenza promosso dal Comune con il centro Antartide con l’obiettivo di favorire i processi di welfare collegati alla prossimità della comunità. Alle 10 parte un percorso di ascolto e costruzione di comunità per la zona di via Tasso e via Romita, aperta a tutti coloro che vivono e frequentano questa zona insieme all’assessora Daniela Occhiali. Obiettivo conoscere come sono vissuti i diversi spazi, le strade, i cortili, mettendo in luce punti di forza e criticità.