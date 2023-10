Passeggiata nella natura a raccogliere le foglie

Una rilassante passeggiata all’aperto, per riscoprire insieme le aree naturali del territorio, come il Parco Lungo Sillaro e il laghetto Scardovi: è questa la proposta che le docenti delle scuole dell’infanzia della Direzione Didattica Statale di Castel San Pietro rivolgono a tutti gli alunni delle loro scuole e alle rispettive famiglie. "Un contatto diretto con la natura - sottolineano le docenti - per approfondire le possibilità offerte dall’ambiente fuori dalle porte della scuola e di casa, per promuovere l’incontro con foglie, rami, muschio, pozzanghere, che diventa luogo di meravigliose scoperte. Il nostro obiettivo è promuovere uno sguardo nuovo, attento e riflessivo verso tutto ciò che ci circonda". L’appuntamento è sabato dalle 10 alle 11.30. La passeggiata avrà inizio dal parcheggio dell’ospedale verso la sede Scout e proseguirà attraverso il Parco Lungo Sillaro. I bambini dovranno avere una busta dove raccogliere le foglie e indossare sopra al giubbotto un maglia bianca (una vecchia maglia di mamma o papà che non utilizzano più). "Foglia dopo foglia insieme “raccoglieremo” la bellezza dell’autunno – è l’invito delle docenti -. In caso di pioggia la passeggiata verrà annullata".