Passeggiata dei Patrioti a ‘bassa tensione’ nel sabato dello shopping al Gran Reno

Casalecchio di Reno (Bologna), 18 gennaio 2025 - Si è svolta in modo tranquillo la Passeggiata della sicurezza, così definita dal portavoce dei Patrioti Stefano Colato. La manifestazione a Casalecchio di Reno, in risposta agli scontri di sabato scorso che hanno devastato il centro storico di Bologna, è partita intorno alle 18. Molta curiosità da parte dei passanti, nessun manifesto. Sul posto la Digos e i carabinieri che seguono il corteo, formato da una trentina di persone. La Passeggiata è passata nel parcheggio tra il Gran Reno e l'Ikea poi è salito dalle scale esterne fino al terzo piano del centro commerciale colmo di persone intente a mangiare incuriosite dal passaggio del corteo.

Si sono fermati sulla terrazza poi sono scesi e sono andati vicino alla stazione Garibaldi, passando davanti all'Unipol Arena dove erano presenti file di ragazzi in attesa del concerto di Lazza. Poi dalla stazione la "Passeggiata" si è diretta al sottopasso per arrivare a Riale in cima alle scale per concludersi intorno alle 19.30. La preoccupazione principale per la manifestazione di oggi era quella di una possibile reazione alla “passeggiata”, che vorrebbe essere una risposta ai disordini avvenuti lo scorso weekend in centro a margine del presidio, ben presto degenerato, organizzato in memoria di Ramy Elgaml (il 19enne egiziano morto il 24 novembre a Milano in un incidente mentre, in scooter con un amico, fuggiva inseguito dai carabinieri). Che la manifestazione potesse svolgersi senza disordini era stato anticipato dal questore Antonio Sbordone. "La concomitanza di manifestazioni ci induce, certo, a un impegno particolare- aveva detto -, cercheremo di seguire tutto, ma non ci sono segnali che lasciano intendere serate particolarmente critiche”. I luoghi coinvolti dalla manifestazione sono stati presidiati dalle forze dell’ordine per fare sì che tutto comunque filasse liscio.