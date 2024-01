Passeggiata sui luoghi del poeta

L’Officina Roversi è ufficialmente nata, ha una sede a Dumbo, un calendario di eventi da febbraio a luglio e una vasta community alle spalle per dare continuità al pensero, alla poetica e alla pratica culturale di Roberto Roversi, e soprattutto promuovere una produzione artistica inclusiva e multidisciplinare. Sono tanti i soggetti coinvolti, ma il primo passo – letteralmente – è già oggi: ’Con gli occhi di Roversi’ è infatti una passeggiata artistica sui luoghi del poeta nel giorno del suo compleanno, animata da letture, esecuzioni teatrali e musicali. Si parte alle 10,15 in via Castiglione 38, al liceo Galvani per poi avvicinarsi al 35, sede della libreria antiquaria Palmaverde. La seconda tappa è in via dei Poeti 4 e la terza in piazza San Domenico, per la libreria antiquaria Landi. Alle 11,15 tra piazza Galvani e via Farini, con la libreria Zanichelli e la Cappelli; si passa da piazza dei Celestini con l’installazione l’Ombra di Lucio e si prosegue per via Caduti di Cefalonia: ultima tappa, sempre per la libreria antiquaria Palmaverde, è in via Rizzoli 4. A guidare il piccolo tour sarà Riccardo Negrelli, mentre ad accompagnare i presenti saranno Caterina Roversi (nipote), Paolo Fresu, Alessandro Bergonzoni, Mattia Fontanella, Franesco Guarino e Roberta Giallo.