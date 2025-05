Passeggiata sulle antiche vie di Capugnano

Passeggiata per le antiche vie di Capugnano. Domenica 25 maggio è prevista un’escursione di circa 10 chilometri, con possibilità di rientrare al punto di partenza, la sede dell’associazione, interrompendo il percorso. I partecipanti saranno intrattenuti, durante il cammino, con storie e racconti locali e con una sosta musicale alla Piazza. Alle 12 alla proloco verrà allestito un pranzo per tutti. L’iniziativa è in collaborazione con il Cai sezione Alto Appennino. Per info 3457771186 e 3282164016.