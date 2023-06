Passeggiate e ginnastica per tutti

Oggi passeggiata guidata nel verde e domani ginnastica di mantenimento. Fa tappa nello spazio antistante la palestra Finco presso le scuole Moruzzi di Ceretolo la serie di iniziative estive gratuite proposte da sei società sportive di Casalecchio ed incluse nel cartellone della Palestra nell’ambiente. La polisportiva Ceretolese fino al 13 luglio con cadenza bisettimanale: le sedute di ginnastica per gli adulti libere e gratuite tutti i lunedì e i giovedì dalle 19 alle 20 sono guidate da un istruttore laureato in scienze motorie. Le passeggiate sono condotte da un esperto del territorio e si svolgono il mercoledì dalle 18.30 alle 20 in direzione dell’Eremo o delle vallate del Reno e del Lavino.