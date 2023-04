Passeggiate e trail del Primo Maggio Il lavoro si festeggia camminando in collina

Primo Maggio di camminate a Zola Predosa. Si tiene la tradizionale Camminata della Festa dei lavoratori (50ª edizione), quest’anno viene abbinata alla 10ª edizione del Trail dell’Abbazia. Due i percorsi in programma per la camminata da 7 chilometri (seguito dall’associazione Zeula) e da 10 (curato dal Cai di Bologna). Il Trail dell’Abbazia è organizzato dall’associazione TriIron e prevede due percorsi: da 7 e da 21 chilometri. Ritrovo alle 8,15 nel parcheggio della scuola media Francia (piazza 2 agosto 1980), arrivo nel piazzale dell’Abbazia dei santi Nicolò e Agata. Informazioni per telefono allo 051.759176.