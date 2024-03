Passeggiate in compagnia con i volontari dell’Auser

Con l’arrivo della primavera, tornano da martedì le passeggiate in compagnia organizzate dall’Auser, con il patrocinio di Comune e Ausl di Imola. Un appuntamento partecipato che si ripete tutti i martedì e venerdì dalle 9 alle 10 fino al 7 giugno. Il ritrovo è al Boschetto DinAmico dietro il Giardino degli Angeli. "Il Boschetto è dotato di attrezzi per l’attività fisica che, se si arriva in anticipo, si possono utilizzare nell’attesa - raccomandano i volontari Auser -. Dopo un po’ di riscaldamento guidato, si cammina su percorsi immersi nel verde, adatti a tutte le età, della durata di circa un’ora. Camminare fa bene a tutti e migliora la salute e l’umore" L’iscrizione è gratuita. Per partecipare serve la tessera dell’Auser per la copertura assicurativa. Info: Auser Castel San Pietro Terme, tel. 051 2812493 - dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 11.