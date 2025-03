Passeggiate nella natura per tutte le abilità

Un nuovo modello di turismo, più aperto, responsabile e soprattutto più accessibile. San Benedetto Val di Sambro, in qualità di capofila, insieme ai comuni di Loiano, Monghidoro e Monzuno ha redatto il progetto ’Relazioni in Movimento’, un percorso partecipativo per la pianificazione turistica dell’Appennino, focalizzata su un modello di turismo responsabile e inclusivo. L’iniziativa ha visto collaborare i quattro territori fondatori del Protocollo d’Intesa noto come Bologna Montana, nato nel 2019 anche per sviluppare iniziative come questa e che proprio per la sua strategicità ha visto aggiungersi, negli anni, altri territori circostanti.

Il percorso si è proposto di favorire il coinvolgimento delle comunità locali nella progettazione dell’offerta turistica del territorio e di valorizzare luoghi e peculiarità fuori dai circuiti turistici più frequentati, promuovendo percorsi sostenibili e accessibili. In particolare, sono state coinvolte persone esperte nell’ambito del turismo e dei temi dell’accessibilità. Le attività del percorso si sono svolte nei quattro comuni e hanno individuato percorsi guidati ed esperienze, che per i territori di Monghidoro e Monzuno sono stati illustrati in occasione del festival IT.A.CÀ 2024, dedicato al turismo responsabile, mentre le proposte riguardanti San Benedetto Val di Sambro e Loiano verranno realizzate proprio in questo 2025. A seguire personalmente i lavori per il Comune di San Benedetto è stato Alessio Santi, assessore al turismo: "Siamo molto contenti dei risultati emersi e della partecipazione di persone e attività, che ringrazio. Il percorso partecipativo ha suggerito azioni per migliorare la fruizione turistica e favorire l’accessibilità dei percorsi, individuando itinerari che includono esperienze tattili e sensoriali per persone con disabilità visive e motorie, soste presso installazioni artistiche lungo i percorsi per valorizzare il paesaggio attraverso l’arte e l’artigianato locale, racconti interattivi e attività educative all’interno dei borghi e dei musei del territorio".

Nel territorio di San Benedetto Val di Sambro, due gli itinerari ad anello accessibile individuati, entrambi con partenza ed arrivo Madonna dei Fornelli: il primo si collega con il borgo di Qualto e la sua storia passando attraverso i famosi castagneti, il secondo con Castel dell’Alpi che consente di visitare il lago con le sue meraviglie presenti lungo le sponde. Gli itinerari individuati sono già percorribili e verranno presentati in occasione dell’edizione 2025 del festival I.T.A.C.A’, che si terrà in autunno, quando le persone saranno accompagnate dagli organizzatori durante un viaggio che racconterà la storia di questi territori.