Passeggiate sul ’monte sacro’ con la cooperativa di comunità

Un calendario di escursioni intorno a Montovolo per far conoscere il fascino del "monte sacro". I primi a fondare luoghi di culto alle sue pendici furono gli etruschi, a cui fece seguito la cristianità che rese Montovolo il "Sinai" bolognese. Il calendario "attorno al monte sacro" è organizzato dalla Cooperativa Palens, che non a caso ha assunto l’antico nome del rilievo, nata qualche mese fa per animare il progetto ’Da Campolo l’arte fa Scola’. Nel 2022 questo progetto ha permesso al comune di Grizzana Morandi di aggiudicarsi i finanziamenti del Pnrr del bando borghi che, in Emilia-Romagna, ha selezionato il solo paese di Campolo.

Con i fondi sono stati acquistati alcuni edifici storici in corso di sistemazione che dovrebbero concorrere alla rigenerazione abitativa ed economica della zona. La cooperativa di comunità Palens, aperta a tutti coloro che mantengano un legame con il territorio, oggi conta 22 soci e ha lo scopo di valorizzare la valle del Limentra e il territorio di Grizzana. Palens, fra l’altro, punta allo sviluppo del turismo lento, una modalità di fruizione collettiva rispettosa dell’anima di luoghi, della natura e delle antiche tradizioni. Da qui l’idea delle escursioni: il 15 giugno si è svolta la visita alla chiesa Santa Maria Assunta di Riola, unico edificio realizzato in Italia dal celebre architetto finlandese Alvar Aalto. Il prossimo appuntamento è previsto per domani con un percorso ciclistico al di qua e al di là del fiume Reno che raggiungerà Bombiana, Rocca Pitigliana e i prati di Castel di Casio.

A spiegare la filosofia dell’iniziativa è la presidente di Palens Francesca Chelini, storica dell’arte, educatrice socio pedagogica e guida turistica. "Le escursioni, accessibili a tutti, sono pensate per far conoscere Montovolo ai bolognesi. Ogni gita sarà condotta da una guida che vive sul territorio e ciò dovrebbe aggiungere valore e unicità all’esperienza di chi vorrà farci compagnia". Il 27 luglio sono previste visite al Santuario di Montovolo e al vicino Oratorio di Santa Caterina. Il 3 agosto si monta di nuovo in sella alla bicicletta per il giro dei due bacini, Suviana e Brasimone. Il 10 agosto invece sarà la volta di un trekking tra Montovolo e Monte Vigese e il 17 agosto, sempre in bicicletta, si percorrerà un anello panoramico intorno al sacro monte. Il 24 agosto si partirà da Stamberga, località di Monteacuto Ragazza, alla volta del castagneto millenario - oasi del Wwf di Montovolo.

"Se posso dare un consiglio a chi legge – conclude entusiasta la presidente – direi di partecipare animati dalla curiosità di lasciarsi stupire". Nel mese di settembre previste due repliche: la visita alla chiesa di Riola il 14 e l’escursione al castagneto il 28. Il programma completo dell’iniziativa è disponibile su palens.it.

Fabio Marchioni