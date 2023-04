Passeggiate tra le bellezze della vallata

Sentieri a piedi, percorsi a cavallo, vie d’acqua da contemplare, visite gastronomiche, giri per aziende vinicole, palazzi aperti, musei per scoprire l’arte. E l’ingrediente segreto? La collaborazione con gli studenti del Salvemini. Ecco "Open Weekend" che porta in giro, sabato e domenica, bolognesi e turisti, alla scoperta dei Colli Bolognesi nei comuni di Casalecchio, Monte San Pietro, Sasso Marconi, Valsamoggia e Zola Predosa.

Un bel viaggio esperienziale attraverso 29 eventi ad accesso libero e su prenotazione (collinebolognaemodena.it), organizzato nell’ambito del progetto didattico "Entriamo nel Turismo", che dallo scorso dicembre a oggi ha coinvolto 53 studenti delle classi 5T e 5S (indirizzo turistico), che, lavorando con i docenti, hanno potuto conoscere le eccellenze del territorio e apprendere le principali fasi di realizzazione di un evento di promozione delle loro terre. Gli studenti si sono occupati di tutto, anche della comunicazione e del monitoraggio delle prenotazioni e sono pronti a presidiare i vari luoghi di richiamo.

Una delle camminate proposte è "La magia del Castagno"con ritrovo sabato alle 9 presso la Chiesa di San Cristoforo a Monte San Pietro. Metafora della vita, l’albero simboleggia l’immortalità, la ciclicità dell’esistenza, e il castagno, con i suoi frutti, è protagonista di questa simbologia articolata, che si mescola ad antiche tradizioni e leggende popolari e che ha accompagnato l’essere umano nei millenni diventando simbolo di sostentamento.

Sempre sabato dalle 10, inizia a Zola Predosa la visita guidata a palazzo Albergati, edificato su iniziativa del marchese Girolamo Albergati nella campagna zolese ed esempio rilevante dell’architettura bolognese del Seicento. Dalle ville alle conserve (le ghiacciaie), la scoperta architettonica la fa da padrona anche a Calderino, e a Bazzano si entra nella Rocca dei Bentivoglio domenica nel pomeriggio. Si parla di colli bolognesi e non si può trascurare l’aspetto conviviale, declinato tra trekking sulla via del vino, la festa della torta di riso, picnic alla Torre Colombaia di Crespellano, visita all’Alcisa, accoglienza nelle cantine e negli agriturismi.

"Tutto questo- commenta Monica Cinti, sindaca di Monte San Pietro- grazie al Tavolo del Turismo che unisce le nostre terre, anche se al visitatore non è chiaro dove siano i confini, ma la rete è anche quella delle pro loco dei cinque comuni".

Benedetta Cucci