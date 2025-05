Passerelle pedonali sul Reno per unificare Riola

Un’opera per avvicinare le due sponde del Reno e unire la comunità divisa tra Vergato e Grizzana. Oggi, alle 10.30, in piazza Alvar Aalto a Riola Ponte saranno inaugurate le passerelle pedonali del ponte sul fiume (nella foto). La realizzazione fa parte del progetto ’Fragile a chi?’ proposto dall’Unione dei Comuni dell’Appennino bolognese e dalla Città Metropolitana, finanziato dal Ministero per le Infrastrutture. "Finalmente – spiega la Presidente dell’Unione Valentina Cuppi – siamo arrivati a inaugurare le prime opere realizzate con i fondi vinti con il Piano Nazionale Qualità dell’abitare. Tutti i progetti mirano a migliorare la qualità della vita di chi ha scelto l’Appennino per viverci, creando un sistema capace di sostenere e supportare fragilità, creare comunità accoglienti e inclusive, migliorando le infrastrutture e promuovendo uno stile di vita sostenibile". "La realizzazione di questa passerella – racconta il sindaco di Grizzana Franco Rubini – è un intervento atteso dalla comunità di Riola da lungo tempo. L’importanza di quest’opera non è solo quella di una riqualificazione urbana ma soprattutto quella di unificare una comunità facilitando l’accesso pedonale ai servizi che si trovano nelle due parti del paese e in particolare alle scuole". "L’inaugurazione – dichiara il sindaco di Vergato Giuseppe Argentieri – rappresenta un momento molto importante per la comunità di Riola e per tutto il nostro territorio. L’intervento permette di unire le due parti del paese di Riola grazie alle passerelle pedonali, valorizzando ulteriormente lo sviluppo socio-economico e turistico della località. Ritengo un segnale molto bello anche la suggestione che in un momento storico, dove è più facile distruggere i ponti e le vie di collegamento, noi ne inauguriamo una".