Passi carrai, melina sulle ’cartelle pazze’

Caso ‘cartelle pazze’ della Cosap nella Bassa bolognese: la Città Metropolitana replica, dopo varie polemiche, che le cartelle del 2019 risultano inviate, ma anche che proseguiranno i controlli in merito. L’errore è stato fatto, dunque, o no? Torniamo, un attimo, su quanto avvenuto a Baricella, a Pieve e a San Matteo della Decima a centinaia di cittadini: a partire dal mese di settembre tutti i cittadini coinvolti che hanno il passo carraio su una provinciale hanno ricevuto avvisi di accertamento per il pagamento della Cosap per l’anno 2019.

La maggior parte di loro ha verificato di non aver mai ricevuto prima il bollettino. Nell’avviso però sono previste anche le sanzioni: una tassa da 100 euro è cresciuta fino a 150. Questa la nota di Città Metropolitana: "Nelle scorse settimane sono arrivate segnalazioni da parte di titolari di concessioni di suolo pubblico (Cosap), relative agli avvisi di pagamento del canone 2019, concentrati in alcuni comuni dell’area metropolitana. Dai controlli effettuati con il gestore del servizio di supporto alla riscossione del canone, gli avvisi ordinari per il 2019 risultano correttamente postalizzati e, a conferma, risultano pagamenti riferiti allo stesso anno". Ma la partita non è chiusa: "I controlli sulle procedure svolte sono ancora in corso e, in caso si sia verificato un effettivo disservizio, la Città metropolitana valuterà eventuali responsabilità dei soggetti gestori. Ciò premesso, le persone che nelle scorse settimane hanno ricevuto avvisi di accertamento esecutivo, emessi per il recupero del canone di occupazione suolo pubblico per l’annualità 2019, possono inviare alla Città metropolitana un’istanza in autotutela in cui esporre le ragioni di contestazione. Le istanze verranno valutate dall’ente, caso per caso". Amareggiato il sindaco di Baricella Omar Mattioli, il primo che aveva dato voce al problema per i suoi cittadini.

"Mi aspettavo un esito diverso e soprattutto qualcosa di più da parte della Città Metropolitana – afferma il primo cittadino –. Dicono che errori pare non siano stati fatti e chiedono, poi, ai cittadini un’istanza di autotutela per contestare la questione. Ci sono cittadini di 80 anni, quindi, che dovrebbero anche mettersi a compilare tutta questa modulistica senza che sia chiaro, però, come stiano le cose? Posso dire a questo punto che andremo avanti ed aiuteremo ogni singolo cittadino che avrà bisogno nel compilare e inviare questa istanza".

Zoe Pederzini