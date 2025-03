Passione contagiosa: "Siamo tifosi nel cuore. E l’Europa è possibile"

"È la prima volta che aderiamo alle vetrine rossoblù. Un giorno ci ha fatto visita Federico Ravaglia e dunque abbiamo deciso di fare la foto con la sua maglia". Così Jessica, figlia di Andrea Ballandi, titolare del bar Firenze, a Bologna, racconta la genesi della foto il nipote mandata per l’iniziativa ’Fino alla fine, forza Bologna’. "Mio papà è da sempre un tifosissimo rossoblù. Poi magari non va spesso allo stadio perché è pigro – ride Jessica –, ma davvero l’ha sempre seguito e ha trasmesso la passione al nipote Lorenzo (con lui nella foto, ndr)".

C’è entusiasmo tra i clienti? "Moltissimo, il primo traguardo che sento è ’arrivare davanti alla Juventus di Thiago. Poi l’Europa, naturalmente. L’Europa che è sempre più vicina. L’atmosfera è elettrica, accesa dallo scontro diretto di domenica, quando il Bologna affronterà la Lazio al Dall’Ara. Uno snodo importante per la classifica, visto che il Bologna, sesto in classifica, è a un solo punto di distanza dai biancocelesti.

Ma non è il momento di fare calcoli, quanto quello di mettere in mostra la passione per la propria squadra. E i commercianti di Ascom stanno rispondendo in massa: i negozi per le vie e le piazze del territorio metropolitano (quindi non solo la città dentro le mura, per intenderci), si stanno dipingendo di nuovo dei colori sociali del team di proprietà di Joey Saputo. Le adesioni, a pochi giorni dall’appello di lancio fatto da Giancarlo Tonelli, direttore generale di Confcommercio Ascom, fioccano.

Non è voluto mancare Play Sport, storico negozio in piazza Azzarita che, qualche settimana fa, ha annunciato la chiusura. Tra i cartelloni di ’liquidazione totale’, infatti, è spuntato un manichino addobbato in rossoblù. "In questo caso ’fino alla fine’ ha un doppio significato - esordisce il titolare di Play Sport, Luca Spadoni – Abbiamo partecipato a prescindere dalla situazione in atto, del resto abbiamo passato tutta la vita qui e il Bologna è la squadra del cuore. Diciamo che, con questa iniziativa diamo un ulteriore saluto alla città". E della stagione del Bologna cosa ne dice? "Ne stavo parlando proprio con un mio amico qui, al momento sta andando fortissimo: speriamo che ci regali un ultimo botto"

Dall’abbigliamento all’enogastronomia. Daniele Zerbini e Simona Lenzi, che gestiscono ’La ricerca del gusto’ in via Lavino 503/a a Monte San Pietro, posano sprizzando entusiasmo rossoblù. "Abbiamo detto ’presenti’, come l’anno scorso – spiega Zerbini –, questo Bologna ci entusiasma e deve continuare così. Se possiamo contribuire, tanto meglio". Tantissimi i clienti che si fermano a guardare: "Il ritorno di visibilità c’è stato, tanti clienti si fermavano per guardare la nostra vetrina - prosegue Zerbini –. Abbiamo realizzato anche un portachiavi in legno dedicati ai rossoblù e alla Champions. Ne avremo dati via 1.500".

Le ’Vetrine rossoblù’ sono organizzate da Ascom insieme ai partner Associazione Commercianti RossoBlu, Emil Banca, Bologna Calcio, Fiera, Centergross, Bologna Welcome, aeroporto ’Marconi’, èTv e Radio Sata. Ed ecco come partecipare. Sulle nostre pagine troverete ogni giorno il coupon per votare la vetrina rossoblù più bella: basterà compilare il tagliando, inviare le foto a rossoblu@ilcarlino.net, e spedirlo o consegnarlo all’Ufficio Marketing de il Resto del Carlino, in via Mattei 106, a Bologna. Inoltre si potrà inviare una foto della vetrina scelta al numero whatsapp 333.241.57

Andrea Bonzi