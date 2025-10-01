"Passione e gioco di squadra. Così ho realizzato i miei sogni"

Da ragazzo cresciuto all’ombra delle Due Torri a investment banker nella City, fino a Chief Financial Officer di Satispay. Comincia qui la storia di Giorgio Berardi, bolognese classe 1989, trasferitosi prima nella capitale britannica dove ha lavorato otto anni in Jefferies – tra le maggiori banche d’investimento al mondo – e poi tornato nel suo paese d’origine, nel 2021, per contribuire al successo dell’innovazione italiana nel team di Satispay. Una carriera cominciata nel 2013, ma germogliata ancora prima "grazie agli insegnamenti di ogni professore o maestro incontrato a Bologna, che hanno contribuito alla mia formazione. Dai primi metodi di studio fino alle competenze matematiche acquisite al liceo Righi" riavvolge il nastro Berardi.

Dopo la maturità, spiega, "sentivo l’esigenza di esplorare nuovi orizzonti e, subito dopo essermi laureato alla Bocconi di Milano, mi sono poi trasferito a Londra per iniziare una nuova avventura e tornare, dopo otto anni, di nuovo in Italia". In Jefferies, Berardi ha fatto parte del team di Technology Investment Banking, specializzandosi in operazioni complesse come Ipo, private placement e M&A per un portafoglio clienti che includeva importanti realtà del settore tecnologico, fintech e software. Ed è proprio lì che, seguendo il round Series C di Satispay, incrocia la sua carriera con quella della fintech italiana. Un momento significativo, in cui matura la decisione di unirsi al team nell’aprile 2021, tornando a Milano col ruolo di Strategy Director di Satispay.

A inizio di quest’anno, Berardi è stato nominato Cfo. "Il progetto Satispay e il lavoro a stretto contatto con Alberto Dalmasso, Ceo e Co-founder, mi hanno fin da subito convinto a tornare in Italia per cominciare questa avventura e provare a fare la differenza continuando a crescere nel mio Paese d’origine – continua Berardi –. Credo fermamente che l’impegno venga sempre ripagato. Per questo, a chi sogna di intraprendere questa professione, consiglio di affrontarla con passione, curiosità, ambizione e spirito di squadra. È fondamentale saper ascoltare, mettersi in gioco e avere voglia di imparare, senza aver paura di dare sempre il massimo. Ma soprattutto lavorare insieme agli altri, lasciando da parte l’ego".

