Pastasciutta antifascista, in Comune a Bologna oltre 600 piatti per festeggiare la libertà

Bologna, 25 luglio 2023 – A ottanta anni dalla caduta del fascismo, avvenuta il 25 luglio 1943, Bologna festeggia con una ‘pastasciutta antifascista’.

A partire dalle 12.30, il chiostro di Palazzo d'Accursio si è trasformato in una mensa all’aperto, dove venivano serviti piatti di pasta al pomodoro sulle note di ‘Bella ciao’.

Seicento le porzioni di penne al pomodoro servite dai volontari per la manifestazione che ogni anno si svolge in diverse città d’Italia in ricordo del giorno in cui Mussolini fu destituito e arrestato.

L'evento è stato organizzato da Roberto Morgantini con le sue Cucine Popolari insieme ad Anpi, alle sigle sindacali Cgil, Cisl e Uil e alle associazioni Libera, Arci, Auser e Piazza Grande.

"È una giornata speciale, di valori attualissimi, vista la situazione è indispensabile che ognuno assuma la propria responsabilità e scelga di stare dalla parte dell'antifascismo- sottolinea Roberto Morgantini-. Si dichiarano tutti antifascisti, quindi è una prova di democrazia, che aiuta la democrazia; Bologna ha risposto magnificamente, c'è bella gente oggi”.

A gustare la ‘pasta antifascista’ per primo, padre Benito Fusco, tra i partecipanti anche Giorgio Prodi, figlio dell'ex premier Romano.

Non si è visto invece Patrick Zaki, che era stato annunciato all’evento. Il ricercatore egiziano, arrivato domenica scorsa in città, si sta godendo i suoi primi giorni da uomo libero nella sua Bologna, a distanza di tre anni e mezzo dall’ultima volta.