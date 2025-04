Pasticceria Asta, stop definitivo. La moglie: "Impossibile riaprire"

La pasticceria di Federico Asta non riaprirà. Ad annunciarlo (e confermarlo) con un sentitissimo post su Facebook è Giorgia, moglie del giovane pasticciere morto in un incidente in scooter in viale Salvemini il 21 ottobre dell’anno scorso. Parole sentite e sofferte, confidate su Facebook come sfogo per esprimere tutto quello che la donna ha passato.

"Sono stati sei mesi lunghissimi. A malincuore vi comunico che non aprirò la pasticceria di Federico Asta (in via Battindarno). Ci ho provato in mille maniere, ci ho messo corpo e anima, ma non è stato possibile. Mi è stato chiesto come mai non ci sono più le fioriere e come mai ci sono delle catene ai cancelli. Ebbene sì, mi è stato tolto tutto ciò che era di Federico. Siamo impossibilitati a entrare. L’unico ricordo che ci resterà è passare lì davanti e guardare le foto al muro. Grazie a tutti, vi porterò sempre nel cuore. Portiamoci Federico Asta, pasticcere dei vip, nei nostri cuori."