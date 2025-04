Pasticceria Federico Asta, la moglie: “Non riaprirò, è impossibile”

Bologna, 22 aprile 2025 – La pasticceria di Federico Asta non riaprirà. Ad annunciarlo (e confermarlo) con un sentitissimo post su Facebook è Giorgia, moglie del giovane pasticciere morto in un incidente in scooter in viale Salvemini il 21 ottobre dell’anno scorso. Parole sentite e sofferte, confidate sui social come sfogo per esprimere tutto quello che la donna ha passato negli ultimi mesi.

"Adesso è arrivato il momento di comunicarvi a tutti quanti tutto il processo che è avvenuto… – scrive lei sul profilo Facebook dell’attività –. Vi chiedo scusa per non essermi mai più fatta sentire, ma stavo andando avanti con le questione burocratiche, e con la gestione di due bambini da sola e quel poco di tempo libero che avevo era giusto che lo dedicassi a loro! Come sapete sono stati 6 mesi lunghissimi. Ad oggi però a malincuore vi comunico che non aprirò la pasticceria di Federico Asta! Ci ho provato in mille maniere ci ho messo corpo e anima per il futuro dei miei figli e per tutti voi, ma questo non è stato possibile!”.

Un primo avviso della concreta eventualità di non riaprire la donna l’aveva già mandato poco dopo la tragica morte del marito. Ora è arrivata la conferma, anche per tutti coloro che negli ultimi mesi si sono interrogati sul futuro della nota pasticceria in zona Battindarno.

"Mi è stato chiesto in privato come mai non ci sono più le fioriere e come mai ci sono delle catene ai cancelli – continua il post –: ebbene sì, mi è stato tolto tutto ciò che era di Federico, ma soprattutto ai nostri figli. Siamo impossibilitati ad entrare nel lavoro del loro papà e l’unico ricordo che ci resterà e passare lì davanti e guardare solo le foto al muro! Vi comunico anche che mi è stato chiesto di dare indietro la pagina Facebook e da oggi non gestirò più io questa pagina!! Quindi colgo l’occasione per dirvi grazie grazie per tutte le volte che avete creduto in noi a Federico e al nostro staff grazie per averci sempre sostenuto e grazie ai quartieri ospedali scuole associazioni, ma soprattutto il nostro Bologna Calcio per aver collaborato con lui e per darci tante possibilità! Grazie grazie grazie vi porterò sempre nel mio cuore. Ricordiamoci e portiamoci Federico asta pasticcere dei vip nei nostri cuori!!”.