L’appello per riaprire la pasticceria di Federico Asta: “Cerchiamo investitori”

Bologna, 4 maggio 2025 – Una nuova speranza. Quella di ridare vita alla storica pasticceria di Federico Asta, l’artista dei dolci dei vip, scomparso dopo un incidente in scooter in viale Salvemini il 21 ottobre dell’anno scorso. Qualche settimana fa la moglie Giorgia aveva lanciato l’allarme: non credo che riapriremo. E invece ecco il post comparso proprio sulla pagina dell’attività in questi giorni a sparigliare le carte: “Siamo alla ricerca di investitori che vogliano credere in questa pasticceria e portare avanti il lavoro svolto da Federico e dalla famiglia Asta da tre generazioni, dal 1973. Siamo già in contatto con diverse persone interessate, diamo la priorità assoluta a quelle del nostro mestiere che vogliano investire in una riapertura dell'attività. Cerchiamo persone serie, dall'interesse concreto e reale”.

Insomma si riapre la questione sul futuro della pasticceria dei vip, il locale infatti, da quanto si apprende dalla comunicazione via social sarebbe tornato tra le mani della famiglia. “Avevamo stipulato un contratto di vendita rateale pluriennale senza interessi, a prezzo molto vantaggioso (una rata mensile = 1 giorno e mezzo di incasso medio) per agevolare Federico – spiegano nel post -. La proprietà di società e muri sarebbe rimasta a noi fino al pagamento dell'ultima rata. Questo contratto è rimasto insoluto del 92% per ovvi motivi, e nessuno ha accettato di sobbarcarsi questo atto di acquisto: per questo motivo il contratto si è annullato, restituendo a noi il bene, scelta indipendente dalla nostra volontà”.

La proprietà a questo punto promette adempimenti urgenti. A iniziare dagli interventi per far fronte ai mesi di inattività: “Sono già iniziati tutti i lavori per riportare la pasticceria allo stato idoneo per essere utilizzata al meglio, con interventi che comprendono gli impianti elettrici e la pulizia completa e bonifica”.

Tornerà anche il “dehor esterno, per terminare la riqualificazione del condominio soprastante la pasticceria, ultimando il progetto iniziato da Federico con il rifacimento della facciata condominiale e del suolo fronte Battindarno, lavori effettuati interamente a sue spese”. Oltre all’attivazione di “un sistema di videosorveglianza interno / esterno a 360° per controllare tutto il perimetro del locale e l'interno del negozio, per garantire una maggiore sicurezza”.