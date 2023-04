Pastiera con ricotta e grano

Dolce napoletano e pasquale per eccellenza, la pastiera è realizzata con ricotta, grano e uova. Si comincia a prepararla il giovedì santo per essere mangiata il sabato precedente la domenica della Resurrezione sulle tavole dei partenopei e a Pasquetta.

Ingredienti

Per la frolla. Farina 00 250 grammi, strutto 50 grammi, burro 50 grammi, zucchero 80 grammi; miele millefiori 20 grammi; uova (circa uno medio); 60 grammi; latte intero 40 grammi; mezza scorza di limone e mezza d’arancia; sale fino un pizzico. Si mette la farina a fontana e si incorpora tutto fino a ottenere un panetto. Coprire con la pellicola e far riposare in frigo per un’ora. Per la crema di grano. Grano cotto 200 grammi; latte intero 80 grammi; burro 25 grammi; scorza di limone e d’arancia q.b.; sale fino un pizzico. Al grano precotto si aggiunge un pizzico di sale e poi schiacciandolo un po’ si bagna con il latte e si unisce il burro. Per il resto del ripieno. Ricotta di pecora 200 grammi; zucchero 180 grammi; cedro candito 50 grammi; miele millefiori 20 grammi; 2 uova; un tuorlo; 20 grammi di latte intero; acqua di fiori d’arancio, scorza d’arancia e di limone q.b.

Preparazione

Riprendete la pasta frolla e suddividete in due parti, una più grande dell’altra, poi tiratela col mattarello. Una va stesa nella teglia tonda e vi si mette sopra il ripieno di grano e crema. Con l’altra parte si fanno 7 striscioline da mettere sopra. Cuocere in forno statico preriscaldato a 180°, per 50-55 minuti sul ripiano più basso.