Patagarri, tutti sul caravan: "Viviamo per la musica"

"Ci aspettavamo i pomodori. E invece arrivano addirittura gli applausi...". Francesco Parazzoli risponde al telefono con l’effervescenza che lo contraddistingue, la stessa che il pubblico ha già assaporato e imparato ad apprezzare dal palco di X Factor. I Patagarri, band che cerca con tenacia e passione di riportare il jazz-swing in cima ai gusti musicali delle nuove generazioni italiane, si stanno spostando – rigorosamente in caravan – in giro per il Paese con il loro tour che, questa sera, alle 20.30 fa tappa al parco delle Caserme Rosse (in via di Corticella 147) per il festival BOnsai.

Patagarri, come sta andando questo primo scampolo di estate su e giù per l’Italia?

"Per noi è un periodo fighissimo – risponde Parazzoli a nome di tutto il gruppo –. È molto emozionante, il tour ci sta riempendo davvero il cuore. Abbiamo tanti professionisti che ci affianco, dai fonici al management, e siamo gasatissimi".

Meglio del previsto, dunque?

"Sì, assolutamente. Ci aspettavamo il lancio di pomodori sul palco e invece arriva addirittura qualche applauso (ride, ndr)".

Ma è vero che oggi tutti quanti voglion fare jazz?

"Secondo noi, oggi, il nostro genere piace perché dentro c’è tanta musica suonata. Siamo presenti in tutto e per tutto sul palco: così è possibile arrivare davvero alle persone, che riescono a cogliere la musica indipendentemente da quello che è il loro background di ascolto. Senza preconcetti. Arriva perché è potente, insomma...".

Di vostro cosa mettete?

"Beh, abbiamo tre fiati. Nel contesto mainstream di oggi è un aspetto abbastanza raro, più da realtà di nicchia".

Con Bologna, invece, che rapporto avete? Sui social girano ancora i video delle vostre esibizioni in strada prima di X Factor...

"Io a Bologna ci vivo (Parazzoli ride e salta praticamente sul posto mentre risponde, ndr). Abbiamo suonato almeno un paio di volte in città, è bello farlo per strada e ora saliamo addirittura su un palco: è una scena vivace, che ci piace tanto, molto giovanile e super movimentata. Peccato per il caldo d’estate...".

Il pubblico apprezza?

"Il pubblico bolognese è molto attento all’aspetto musicale".

Nel futuro, invece, come vi vedete?

"Vogliamo suonare a San Siro (altra grossa risata, ndr). A parte le battute quello che stiamo facendo, cioè vivere di musica, per noi è già il massimo. È un sogno. Questo disco (L’ultima ruota del caravan, ndr) è la prima esperienza di scrittura intensiva per noi: vogliamo solo continuare a fare la nostra musica".